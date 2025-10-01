Ancelotti explica prioridade para jogadores da Europa em convocação

Ancelotti durante coletiva nesta quarta, 1º - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O técnico Carlo Ancelotti divulgou a convocação de 26 jogadores da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira, 1º. Em entrevista coletiva, o italiano, explicou que sua terceira lista teve como prioridade os jogadores que atuam na Europa.

Ancelotti falou que a convocação também precisou de alterações devido a algumas lesões. Alexsandro Ribeiro, Alisson, Andrey Santos, Marquinhos e Raphinha estavam presentes em suas primeiras listas, mas ficaram de fora devido a problemas físicos, assim como João Pedro.

Essa não é uma lista definitiva. Carlo Ancelotti - Técnico da Seleção Brasileira

"Teremos jogo nessa noite pela Champions, jogo no próximo final de semana. Privilegiamos os jogadores europeus, porque têm que viajar menos do que os que jogam no Brasil e também por causa do fuso horário. Os convocados pela primeira vez terão oportunidade comigo, mas não é a lista definitiva. Obviamente que muitos desses estarão na Copa do Mundo, mas é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para outros demonstrarem suas qualidades", iniciou Ancelotti.

As principais novidades da convocação foram os retornos de Rodrygo e Vini Júnior, atacantes que foram treinados por Ancelotti no Real Madrid. O italiano comentou sobre a volta do ‘Rayo’ e tratou com naturalidade sua presença na Seleção, apesar da pouca minutagem pelo clube espanhol na atual temporada.

“Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui. É muito importante para essa seleção, porque tem características técnicas muito importantes. Pode jogar em todas as posições [no ataque]. Vai ajudar muito. Não tenho o que falar do Rodrygo. Todos conhecem. Teve alguns problemas no passado, que superou muito bem”, afirmou.

Amistosos na Data Fifa

Em preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta Coreia do Sul e Japão em amistosos marcados para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Segundo Ancelotti, o grande objetivo do Brasil é encarar os jogos com seriedade e evoluir como equipe.

“Vamos jogar bem e ganhar. Essa é a prioridade. Todos os jogos que vamos fazer. Depois, tem novos jogadores que vão jogar, que vou conhecer, mas a prioridade aqui é muito clara. Temos que ganhar, possivelmente jogar bem e possivelmente melhorar todas essas coisas que já disse. Em geral, a qualidade do jogador brasileiro é muito grande. Há jogadores que podem jogar em diferentes posições, sobretudo na frente, pelo meio, na esquerda, direita. Há muita variedade, mas não quero fazer experimentos. A ideia que tenho também para os próximos meses é bastante clara”, indicou.

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O treinador italiano ainda adiantou sobre o planejamento da CBF na preparação para o Mundial, que pretende agendar mais amistosos contra seleções da África e Europa.

“O que pensamos com toda a comissão técnica, creio que temos feito um planejamento muito bom para o Mundial, era jogar contra um time asiático nessa Data Fifa, depois africanos na Data Fifa de novembro e depois europeus na Data Fifa de março. Creio que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo”, finalizou.