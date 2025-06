Angela e Wendy, do Bahia, são convocadas para disputar a Copa América

Angela e Wendy, jogadoras do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia vai ser representado na Copa América de futebol feminino. Na tarde desta sexta-feira, 13, o Tricolor anunciou que as Mulheres de Aço Angela e Wendy foram convocados para defender a seleção uruguaia na disputa da competição continental.

Aos 22 anos, a meia Angela é uma jogadoras remanescentes na temporada passada e, em 2025, já fez 14 jogos defendendo o Tricolor, marcando um gol. Contratada junto ao Nacional-URU em 2024, a atleta ajudou o Bahia no título da Série A2 do Campeonato Brasileiro e no Baianão.

Angela em treinamento no Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Já a atacante Wendy, que atuava pelo Peñarol-URU na temporada passada, já marcou três gols desde que chegou ao Esquadrão de Aço. A passagem pelas Mulheres de Aço é a segunda no futebol brasileiro, já que a jogadora de 22 anos já defendeu a camisa do Internacional, em 2021.

Prevista para acontecer entre 12 de julho a 2 de agosto, a Copa América será disputada a partir de dois grupos de cinco seleções, com o Uruguai integrando o Grupo A, ao lado do Peru, Equador, Chile e Argentina. A Seleção Brasileira, que venceu amistosos contra o Japão no início do mês, encara a Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela na fase de grupos.