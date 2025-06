Bahia e Vitória pioram campanhas em comparação com Brasileirão de 2024

Claudinho e Lucho durante o último clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após seis jogos nesta última quinta-feira, 12, o Campeonato Brasileiro foi paralisado para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, com retorno esperado apenas para meados de julho. Desde o início da competição até aqui foram realizadas 12 rodadas, com a dupla Ba-Vi fazendo campanhas inferiores às de 2024 em comparação ao mesmo recorte de 2025.

Assim como na temporada passada, o Bahia briga na parte de cima da tabela e ocupa no momento a 5ª colocação, com 21 pontos. No entanto, após os mesmos 12 jogos disputados, o Esquadrão de Aço tem desempenho de três colocações e pontos a menos que em 2024.

Também com início parecido em relação ao último ano, o Vitória está colado na zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com os mesmos 11 pontos do Internacional, 17º colocado e primeiro time dentro do Z-4. Em 2024, o Leão da Barra estava com um ponto e posição a mais na classificação.

Classificação do Brasileirão de 2024 após as primeiras 12 rodadas | Foto: Reprodução/Google

Comparação das duas últimas campanhas de Bahia e Vitória após 12 rodadas

Bahia 2024

Sete vitórias, três empates e duas derrotas / 24 pontos e 2º colocado

Bahia 2025

Seis vitórias, três empates e três derrotas / 21 pontos e 5º colocado

Vitória 2024

Três vitórias, três empates e seis derrotas / 12 pontos e 15º colocado

Vitória 2025

Duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas / 11 pontos e 16º colocado

Everton Ribeiro e Ronald durante o último clássico Ba-Vi | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia voltará a campo contra o Atlético Mineiro em julho, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Enquanto o Vitória, no mesmo mês, terá confronto direto justamente contra o Internacional, no Beira-Rio. As partidas, válidas pela 13ª rodada, só devem acontecer após o próximo dia 12.