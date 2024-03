Após deixar partida de ambulância, jogador do Jequié recebe alta | A TARDE

O jogador Jequié, Gustavo Caetano, que teve que sair de ambulância durante a partida de sábado, 16, contra o Bahia, já recebeu alta hospitalar. A informação foi divulgada na manhã deste domingo pelo clube do atleta.

Leia também:

>> Médico explica contusão sofrida por jogador do Jequié; saiba

De acordo com o comunicado postado em uma das redes sociais do time, a liberação aconteceu após o atleta ser medicado e realizar exames de tomografia e ressonância magnética na coluna cervical. Segundo o clube, ele passa bem, sem maiores consequências.

"A diretoria da ADJ agradece às equipes médicas da Vitalmed, que fez o primeiro atendimento, ainda na Arena Fonte Nova, e a do Hospital Geral do Estado (HGE), por toda atenção ao longo da noite", continua a nota.

Lesão

O caso aconteceu durante o primeiro tempo do confronto entre Bahia e Jequié, pela semifinal do Campeonato Baiano,na tarde deste sábado, 16, o jogador Caetano, do Jipão, sofreu uma lesão na cervical. O atleta precisou ser retirado do campo por uma ambulância. Durante uma dividida com o zagueiro David Duarte, do Esquadrão, o atleta levou a pior e logo sentiu a coluna, que acabou sofrendo com o peso do atleta adversário.