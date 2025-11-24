Após vitória no Recife, Edu prega respeito ao Sport: "Muito difícil"

Edu, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular nos últimos dois jogos do Vitória, Edu esteve em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, neste domingo, 23, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão. O zagueiro vem ganhando espaço com o técnico Jair Ventura, que utiliza uma primeira linha com cinco defensores.

Em entrevista na zona mista após o apito final, Edu comentou sobre o momento decisivo na briga pela permanência na Série A. Com pés no chão, ele chegou a dizer que ainda "precisamos de mais". O Leão da Barra está fora da zona de rebaixamento no momento, mas precisa torcer por um tropeço do Santos, que enfrenta o Inter nesta segunda-feira, 24, para não ser ultrapassado na tabela.

“A vitória nos tira do Z-4 por enquanto, mas sabemos que precisamos de mais nessa reta final. Ainda dependemos do resultado do Inter contra o Santos pra saber como a rodada vai terminar, mas isso não está no nosso controle. Seguimos focados no que podemos fazer de fato", pontuou.

Diante de um adversário fragilizado e já matematicamente rebaixado, o Vitória impôs seu jogo mesmo atuando no campo do Sport. Edu, no entanto, pregou respeito ao rival nordestino.

“Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Enfrentar o Sport na casa deles é sempre assim, mas o grupo entrou muito concentrado e soube aproveitar as oportunidades”, relatou o defensor.

Próximo compromisso

O próximo desafio do Vitória será diante do Mirassol, no Barradão, às 16h do sábado, 29, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edu aposta na força da torcida como um fator determinante para conquistar os três pontos.

“Agora é virar a chave e pensar no Mirassol. Jogar no Barradão, com o apoio do nosso torcedor, é uma chance muito boa de vencer e aumentar essa sequência. Precisamos desses três pontos e contamos com a torcida pra conseguir, eles fazem a diferença. Dá pra sentir do campo, então vamos usar todas as armas que temos", projetou.