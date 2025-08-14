ESPORTES
Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians
Bahia pagou R$ 14 milhões para tirar o jogador do Timão
Por Daniel Genonadio
Em um movimento inesperado, o Bahia pagou a multa rescisória de R$ 14 milhões e acertou a contratação do jovem Kauê Furquim, atacante do Corinthians. O jogador de 16 anos era tido como a maior joia atual das dividsões de base do time paulista, que foi surpreendido pela negociação.
Em abril, Kauê Furquim assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians e o Bahia aproveitou a multa rescisória nacional considerada 'baixa' para contratá-lo. A multa de rescisão do atacante para clubes de fora do país era de 50 milhões de euros (R$ 331 milhões).
Kauê Furquim tem 16 anos e 6 meses, mas passou a atuar pela equipe sub-20 do Corinthians a partir deste ano, bem como foi integrado a equipe principal, chegando até a ficar no banco de reservas nos jogos contra o Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão.
Leia Também:
O clube paulista já tinha chegado a um acordo para aumentar o salário de Kauê Furquim, e consequentemente, a sua multa rescisória para clubes do Brasil.
O pagamento da multa rescisória por parte do Bahia surpreendeu o Corinthians, que ainda estuda maneiras de manter Kauê Furquim.
Alto e canhoto, o atacante se destaca por ser extremamente driblador e pela capacidade de romper linhas das defesas adversárias.
Veja lances de Kauê Furquim
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes