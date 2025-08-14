Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bahia pagou R$ 14 milhões para tirar o jogador do Timão

Por Daniel Genonadio

14/08/2025 - 14:34 h
Kauê Furquim, novo atacante do Bahia
Kauê Furquim, novo atacante do Bahia -

Em um movimento inesperado, o Bahia pagou a multa rescisória de R$ 14 milhões e acertou a contratação do jovem Kauê Furquim, atacante do Corinthians. O jogador de 16 anos era tido como a maior joia atual das dividsões de base do time paulista, que foi surpreendido pela negociação.

Em abril, Kauê Furquim assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians e o Bahia aproveitou a multa rescisória nacional considerada 'baixa' para contratá-lo. A multa de rescisão do atacante para clubes de fora do país era de 50 milhões de euros (R$ 331 milhões).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Kauê Furquim tem 16 anos e 6 meses, mas passou a atuar pela equipe sub-20 do Corinthians a partir deste ano, bem como foi integrado a equipe principal, chegando até a ficar no banco de reservas nos jogos contra o Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão.

Leia Também:

Não é só no Bahia! Torcedores do City criticam nova camisa da Puma
De saída! Marcos Felipe viaja para realizar exames médicos em novo clube
Bahia negocia contratação de goleiro de clube da Série A do Brasileiro

O clube paulista já tinha chegado a um acordo para aumentar o salário de Kauê Furquim, e consequentemente, a sua multa rescisória para clubes do Brasil.

O pagamento da multa rescisória por parte do Bahia surpreendeu o Corinthians, que ainda estuda maneiras de manter Kauê Furquim.

Alto e canhoto, o atacante se destaca por ser extremamente driblador e pela capacidade de romper linhas das defesas adversárias.

Veja lances de Kauê Furquim

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia corinthians Futebol Kauê Furquim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kauê Furquim, novo atacante do Bahia
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Kauê Furquim, novo atacante do Bahia
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Kauê Furquim, novo atacante do Bahia
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Kauê Furquim, novo atacante do Bahia
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x