Astro da NFL detona reverência de Biles à Rebeca Andrade: "Nojento"

Rebeca teve apresentação espetacular e conquistou medalha de ouro no solo - Foto: Paul Ellis | AFP

Atleta da NFL — principal liga de futebol americano, Marlon Humphrey criticou a atitude das ginastas norte-americanas, Simone Biles e Jordan Chiles, em reverenciar a brasileira Rebeca Andrade, que conquistou a medalha de ouro nas apresentações no solo, disputada na segunda-feira, 5, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“Isso é literalmente nojento”, comentou o cornerback do Baltimore Ravens no X, antigo Twitter, ao repostar as fotos da reverência. Desde então, o jogador de futebol americano foi inundado por comentários recriminando sua fala.

Humphrey já havia sido envolvido em polêmica anteriormente após repostar uma fala do velocista Noah Lyles, que questionava os americanos por considerarem as franquias vencedores da NBA como "campeões do mundo". A fala foi bastante criticada pelo público do país.

Durante a prova do solo, Rebeca fez uma apresentação sem erros e conseguiu melhorar seu tempo da classificatória, fechando a nota em 14.166. Já Biles teve dois erros durante a apresentação, mas, mesmo assim, obteve 14.133 e ficou com o 2º lugar. Jordan Chiles havia fechado 13.666, mas 'ganhou' 0.100 após revisão da nota e completou o pódio.

Não bastasse o feito histórico, a brasileira foi reverenciada no pódio pelas estadunidenses Simone Biles e Jordan Chiles, que se curvaram diante da campeã olímpica, em uma imagem emblemática para o esporte brasileiro e que entrará para a galeria de imagens icônicas das Olimpíadas.