Atacante revelado pelo Bahia vive temporada mais goleadora no Japão

Atacante oriundo das categorias de base do Bahia, o atacante Thiago Andrade fez sua temporada mais goleadora da carreira em 2025. O jogador de 26 anos foi o terceiro maior goleador do Cerezo Osaka, do Japão, ficando atrás do artilheiro Rafael Ratão, que ainda pertence ao Tricolor.

Thiago marcou oito gols e distribuiu cinco assistências em 41 jogos — atingindo 13 participações diretas pela primeira vez em cinco anos de carreira profissional. O jogador também soma passagens pelo Shenzhen Pen City (China), Athletico-PR e New York City (EUA), onde havia obtido maior destaque.

Vendido ao clube norte-americano por 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 10 milhões na cotação da época, o atacante chegou fazendo sucesso na campanha de campeão da MLS (Major Soccer League) com o New York City em 2021.

Antes, Thiago havia sido importante na campanha do Bahia finalista da Copinha de 2020 e na permanência do Tricolor na Série A do Brasileirão naquela temporada, marcando seu primeiro gol no futebol profissional no triunfo sobre o Athletico por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

Vale mencionar que o Tricolor compartilha a formação do atleta com outros clubes, já que ele já somava passagens pelas categorias de base do Independente de Limeira, XV de Jaú, Fluminense e Portimonense (Portugal) antes de se transferir ao time sub-20 do Esquadrão..

Dupla brasileira

Companheiro no Cerezo Osaka nesta temporada, Rafael Ratão brilhou no Japão durante período de empréstimo com 23 gols em 44 jogos. O atacante de 30 anos possui se despediu do clube nesta terça-feira, 9, tem contrato até o final de 2026 com o Bahia, mas não deve ficar no time treinado por Rogério Ceni.