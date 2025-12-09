ESPORTES
Atacante revelado pelo Bahia vive temporada mais goleadora no Japão
Jogador formou dupla de ataque ao lado de Rafael Ratão, jogador que pertence ao Tricolor
Por Lucas Vilas Boas
Atacante oriundo das categorias de base do Bahia, o atacante Thiago Andrade fez sua temporada mais goleadora da carreira em 2025. O jogador de 26 anos foi o terceiro maior goleador do Cerezo Osaka, do Japão, ficando atrás do artilheiro Rafael Ratão, que ainda pertence ao Tricolor.
Thiago marcou oito gols e distribuiu cinco assistências em 41 jogos — atingindo 13 participações diretas pela primeira vez em cinco anos de carreira profissional. O jogador também soma passagens pelo Shenzhen Pen City (China), Athletico-PR e New York City (EUA), onde havia obtido maior destaque.
Vendido ao clube norte-americano por 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 10 milhões na cotação da época, o atacante chegou fazendo sucesso na campanha de campeão da MLS (Major Soccer League) com o New York City em 2021.
Leia Também:
Antes, Thiago havia sido importante na campanha do Bahia finalista da Copinha de 2020 e na permanência do Tricolor na Série A do Brasileirão naquela temporada, marcando seu primeiro gol no futebol profissional no triunfo sobre o Athletico por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.
Vale mencionar que o Tricolor compartilha a formação do atleta com outros clubes, já que ele já somava passagens pelas categorias de base do Independente de Limeira, XV de Jaú, Fluminense e Portimonense (Portugal) antes de se transferir ao time sub-20 do Esquadrão..
Dupla brasileira
Companheiro no Cerezo Osaka nesta temporada, Rafael Ratão brilhou no Japão durante período de empréstimo com 23 gols em 44 jogos. O atacante de 30 anos possui se despediu do clube nesta terça-feira, 9, tem contrato até o final de 2026 com o Bahia, mas não deve ficar no time treinado por Rogério Ceni.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes