Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Atacante revelado pelo Bahia vive temporada mais goleadora no Japão

Jogador formou dupla de ataque ao lado de Rafael Ratão, jogador que pertence ao Tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/12/2025 - 21:17 h
Thiago Andrade, atacante do Cerezo Osaka
Thiago Andrade, atacante do Cerezo Osaka -

Atacante oriundo das categorias de base do Bahia, o atacante Thiago Andrade fez sua temporada mais goleadora da carreira em 2025. O jogador de 26 anos foi o terceiro maior goleador do Cerezo Osaka, do Japão, ficando atrás do artilheiro Rafael Ratão, que ainda pertence ao Tricolor.

Thiago marcou oito gols e distribuiu cinco assistências em 41 jogos — atingindo 13 participações diretas pela primeira vez em cinco anos de carreira profissional. O jogador também soma passagens pelo Shenzhen Pen City (China), Athletico-PR e New York City (EUA), onde havia obtido maior destaque.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vendido ao clube norte-americano por 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 10 milhões na cotação da época, o atacante chegou fazendo sucesso na campanha de campeão da MLS (Major Soccer League) com o New York City em 2021.

Leia Também:

Herói do Nordestão, ex-goleiro do Bahia é anunciado por time paulista
Bahia na pré-Liberta: veja datas, fases e adversários do Esquadrão
Rafael Ratão vai voltar pro Bahia? Atleta se despede de clube do Japão

Antes, Thiago havia sido importante na campanha do Bahia finalista da Copinha de 2020 e na permanência do Tricolor na Série A do Brasileirão naquela temporada, marcando seu primeiro gol no futebol profissional no triunfo sobre o Athletico por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

Thiago Andrade com a camisa do Bahia
Thiago Andrade com a camisa do Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vale mencionar que o Tricolor compartilha a formação do atleta com outros clubes, já que ele já somava passagens pelas categorias de base do Independente de Limeira, XV de Jaú, Fluminense e Portimonense (Portugal) antes de se transferir ao time sub-20 do Esquadrão..

Dupla brasileira

Companheiro no Cerezo Osaka nesta temporada, Rafael Ratão brilhou no Japão durante período de empréstimo com 23 gols em 44 jogos. O atacante de 30 anos possui se despediu do clube nesta terça-feira, 9, tem contrato até o final de 2026 com o Bahia, mas não deve ficar no time treinado por Rogério Ceni.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia Thiago Andrade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Thiago Andrade, atacante do Cerezo Osaka
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Thiago Andrade, atacante do Cerezo Osaka
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Thiago Andrade, atacante do Cerezo Osaka
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Thiago Andrade, atacante do Cerezo Osaka
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x