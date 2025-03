Atleta baiano é campeão da 1ª Etapa da Copa do Brasil de Paracanoagem

Gabriel Porto celebra 1ª Etapa da Copa do Brasil de Paracanoagem em Curitiba - Foto: Divulgação

O atleta baiano Gabriel Porto, destaque da paracanoagem baiana, iniciou o ano com o título na categoria KL3 masculino da I Etapa da Copa do Brasil de Paracanoagem 2025. A competição foi realizada no último sábado, 8, em Curitiba, capital do Paraná.

Gabriel fechou a prova com o tempo de 40seg85, Natural de Itacaré, no litoral sul baiano, Gabriel é o atual campeão brasileiro e bicampeão sul-americano da modalidade.



O paracanoísta compõe a Seleção Brasileira da modalidade e assegurou vaga para a Copa do Mundo de Paracanoagem 2025, que acontece em Poznan, na Polônia, que acontece em maio.

“A conquista do Gabriel é muito grande. O trabalho de fomento ao esporte que o Governo do Estado proporciona na Bahia e para o Brasil é sensacional. Não só os de canoagem e paracanoagem, mas de todos os esportes. O Gabriel conquistou uma vaga inédita para disputar o mundial na Polônia e certeza que muitos outros atletas baianos seguirão o exemplo dele”, celebra Luciana Costa, vice-presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

Gabriel representando a Associação de Canoagem de Itacaré (ACI) e é formado no projeto Remando em Águas Baianas, uma parceria da Federação Baiana de Canoagem (Febac) com a Sudesb, foi um dos principais nomes no primeiro evento nacional do calendário da paracanoagem, com mais de 100 atletas disputando a pontuação no ranking nacional.

Ele é apoiado pelo programa Bolsa Esporte da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Além de Gabriel, mais três representantes baianos de Itacaré disputaram o torneio internacional com passagens aéreas concedidas pela Sudesb. Marta Ferreira, de 52 anos, Jhonata Costa, 14, e José Pedro Lobo, 22, disputaram, respectivamente, as categorias KL2 200m feminino; KL3 200m masculino; e VL3 200m masculino.

Marta já foi bicampeã mundial na categoria KL2 200m feminino, enquanto Jhonata e José também são oriundos do projeto Remando em Águas Baianas.