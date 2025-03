Morro de São Paulo sedia 12ª etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis

12ª etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis vai movimentar Morro de São Paulo - Foto: Divulgação

A Quarta Praia de Morro de São Paulo será o cenário da Copa Patachocas, correspondente a 12ª etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis.

Promovido em parceria com a Federação Baiana de Beach Tennis, o evento promete reunir não só atletas de alto nível, como também os apaixonados pela modalidade.

As inscrições para a Copa Patachocas iniciam a partir do dia 6 de março até 22 de abril. Os organizadores estimam que entre 200 a 300 atletas, federados e não federados, participem das disputas nas categorias Pro, A, B, C e D, nas categorias masculina, feminina e mista.

Os competidores estão na faixa etária entre 13 e 59 anos, o que aumenta o nível de competitividade. A expectativa é de um público de 450 pessoas, entre competidores e espectadores.

Vale salientar que o beach tennis vem em crescimento no Brasil, com mais de 1,1 milhão de praticantes. Na Bahia, o número de jogadores aumentou 150% nos últimos dois anos.