MERCADO DA BOLA

Bahia acerta transferência de Rezende para clube chinês; veja detalhes

Volante de 31 anos vai para o Qingdao West Coast, da China, em negociação que pode render até 1 milhão de euros

Téo Mazzoni

Téo Mazzoni

10/02/2026 - 10:04 h | Atualizada em 10/02/2026 - 10:21

Último remanescente do acesso de 2022, Rezende se despede do Esquadrão para atuar no Qingdao West Coast, da China
Último remanescente do acesso de 2022, Rezende se despede do Esquadrão para atuar no Qingdao West Coast, da China -

Após quatro anos,o volante Rezende está de saída do Bahia. O jogador foi vendido pelo Esquadrão ao Qingdao West Coast, da China, em um acordo que pode render até 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões), entre valor fixo e bônus. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

Aos 31 anos, Rezende já se despediu do restante do elenco tricolor e viajará nesta terça-feira, 10, para realizar exames médicos e finalizar a transferência para o clube chinês. O volante fez sua última partida pelo Tricolor de Aço no último domingo, 8, no empate por 1 a 1 contra a Juazeirense.

Homem de confiança do técnico Rogério Ceni pela versatilidade em campo — já que pode atuar em mais de uma função —, o jogador, no entanto, não fazia parte dos planos do Bahia para a próxima temporada, conforme a reportagem.

Leia Também:

Bahia monta “exército” de olheiros para brigar com gigantes na base
Contra o Vasco, Bahia busca feito que não alcança há sete anos
Bahia acertou a volta de Everaldo em 24 horas, explica Cadu Santoro

Carreira no Bahia

Rezende chegou ao Bahia em 2022 e é o único remanescente do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro Danilo Fernandes, outro integrante daquele grupo, anunciou aposentadoria ao fim desta temporada.

Com a camisa tricolor, o volante disputou 160 partidas, marcou nove gols — dois deles nas finais da Copa do Nordeste de 2025 — e distribuiu quatro assistências. Além disso, conquistou três títulos pelo clube: dois Campeonatos Baianos (2023 e 2025) e a Copa do Nordeste desta temporada.

x