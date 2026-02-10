MERCADO DA BOLA
Bahia acerta transferência de Rezende para clube chinês; veja detalhes
Volante de 31 anos vai para o Qingdao West Coast, da China, em negociação que pode render até 1 milhão de euros
Por Téo Mazzoni
Após quatro anos,o volante Rezende está de saída do Bahia. O jogador foi vendido pelo Esquadrão ao Qingdao West Coast, da China, em um acordo que pode render até 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões), entre valor fixo e bônus. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.
Aos 31 anos, Rezende já se despediu do restante do elenco tricolor e viajará nesta terça-feira, 10, para realizar exames médicos e finalizar a transferência para o clube chinês. O volante fez sua última partida pelo Tricolor de Aço no último domingo, 8, no empate por 1 a 1 contra a Juazeirense.
Homem de confiança do técnico Rogério Ceni pela versatilidade em campo — já que pode atuar em mais de uma função —, o jogador, no entanto, não fazia parte dos planos do Bahia para a próxima temporada, conforme a reportagem.
Carreira no Bahia
Rezende chegou ao Bahia em 2022 e é o único remanescente do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro Danilo Fernandes, outro integrante daquele grupo, anunciou aposentadoria ao fim desta temporada.
Com a camisa tricolor, o volante disputou 160 partidas, marcou nove gols — dois deles nas finais da Copa do Nordeste de 2025 — e distribuiu quatro assistências. Além disso, conquistou três títulos pelo clube: dois Campeonatos Baianos (2023 e 2025) e a Copa do Nordeste desta temporada.
