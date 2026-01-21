Menu
DESEMPENHO

Bahia atinge marca que não era alcançada há 10 anos; confira

Tricolor não alcançava o feito desde a edição de 2016 do Campeonato Baiano

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

21/01/2026 - 8:14 h
Sequência reforça liderança isolada no estadual
-

Após vencer o Barcelona de Ilhéus nesta terça-feira, 20, o Bahia conquistou seu quarto triunfo consecutivo no Campeonato Baiano de 2026. À primeira vista, a sequência pode não chamar tanta atenção — já que envolve um clube de elite enfrentando equipes de menor expressão do futebol brasileiro —, mas o feito não era alcançado pelo Esquadrão nos jogos iniciais do Baianão havia uma década.

A última vez que o Bahia venceu as quatro primeiras partidas do Campeonato Baiano foi em 2016, quando superou Juazeirense, Flamengo de Guanambi, Colo Colo e Bahia de Feira. Na história da competição, esta é a 15ª vez que o Tricolor de Aço inicia o estadual com quatro vitórias consecutivas.

Confira a sequência em 2016:

  • Bahia 3 x 2 Juazeirense
  • Bahia 2 x 1 Flamengo de Guanambi
  • Bahia 3 x 2 Colo Colo
  • Bahia 2 x 0 Bahia de Feira

Veja a sequência atual:

  • Bahia 4 x 2 Jequié
  • Bahia 3 x 0 Bahia de Feira
  • Bahia 3 x 0 Galícia
  • Bahia 5 x 1 Barcelona de Ilhéus

Invicto, o Bahia busca manter os 100% de aproveitamento no clássico Ba-Vi, neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, além de ampliar a sequência para cinco triunfos consecutivos.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni lidera a competição com folga, somando 12 pontos — cinco a mais que o segundo colocado e nove de vantagem em relação à primeira equipe fora da zona de classificação.

