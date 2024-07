Bahia é o melhor mandante do Brasileirão; aproveitamento é de 100%

Jogadores do Bahia comemorando - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2024 é de se encher os olhos dos torcedores, não à toa, está na 4ª colocação na tabela, com 30 pontos somados. Os bons resultados estão atrelados aos jogos como mandante, na Arena Fonte Nova, onde segue com 100% de aproveitamento e sete triunfos em sete jogos.

O próximo encontro do Esquadrão será, justamente, no seu santuário, neste sábado, 13, contra o Cuiabá, às 16h. Fora de casa, a equipe do Mato-Grosso somou oito pontos e duas vitórias.

Se o campeonato se baseasse apenas na campanha diante dos seus torcedores, o Bahia seria líder isolado (21), com dois pontos de vantagem para o 2º colocado, o Palmeiras, que tem dois jogos a mais dentro de casa. Ao todo, o tricolor marcou 13 gols em sete jogos, derrotando Fluminense, Grêmio, Bragantino, Fortaleza, Cruzeiro, Vasco e Juventude.

Atrás dos comandados de Rogério Ceni, fora o Verdão, estão: Cruzeiro, com 18 pontos em seis jogos, Fortaleza, com 18 pontos em oito jogos, Juventude, com 17 pontos em sete jogos, e Vasco, com 17 pontos em nove jogos.



O Vitória, por sua vez, apesar de ter vivido uma longa invencibilidade de 23 jogos no Barradão, agora já soma cinco derrotas na competição. A equipe rubro-negra conquistou 10 pontos em nove jogos, com 11 gols marcados, tendo aproveitamento de 37,04%.

A última derrota no seu domínio ocorreu nesta quinta-feira, 11, contra o Botafogo, que atualmente lidera o campeonato. O Leão perdeu por 1x0, com gol de Savarino, estacionando nos 15 pontos. O próximo duelo será na quarta-feira, 17, contra o Fortaleza, no Castelão.