Carpini detona arbitragem e diz que atuação foi "determinante"

Thiago Capini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória perdeu para o Botafogo nesta quinta-feira, 11, no Barradão, e a arbitragem de Ramon Abatti Abel foi alvo de muitas críticas. Durante a entrevista coletiva após o apito final, Thiago Carpini fez menção a um lance que poderia ter mudado a história do jogo.

Segundo o técnico, o árbitro da partida deveria ter expulsado Mateo Ponte, lateral-direito do time carioca, por ter cometido uma falta em Everaldo quando já tinha cartão amarelo. Carpini chegou a falar em "falta de respeito".

"Jogo igual em vários aspectos, com oportunidades para as duas equipes. O jogo se desenhou para quem abrisse o placar, difícil ter uma virada. Em alguns momentos o Vitória foi melhor, em outros o Botafogo foi melhor. A trave foi nossa amiga no último jogo, hoje jogou contra. Não quero entrar no mérito da arbitragem, mas hoje foi determinante para o resultado. O lance do Everaldo, no final, lance de 1 x 1 para entrar na área era lance para segundo amarelo. Durante todo o segundo tempo o jogo não fluiu. É complicado. A falta de respeito que os árbitros tratam os profissionais é lamentável. Mas nada vai mudar", lamentou.

Leia mais:

"Empate seria mais justo", diz Carpini sobre derrota para o Botafogo

Após derrota, Wagner Leonardo reclama de árbitro: "Nos atrapalhou"

A Tão esperada janela

Em um momento que tentava crescer na partida, o Leão levou um gol a partir de uma saída errada grosseira do lateral-direito Willean Lepo, que mais uma vez atuava improvisado na zaga. Carpini, contudo, não transfere a responsabilidade da derrota para o erro do defensor.



“O Lepo não erra sozinho, assumimos toda a responsabilidade. No meu primeiro jogo me criticaram porque escalei Bruno Uvini, ele bem fisicamente e bem clinicamente. Hoje ele se encontra em um momento em que volta de transição, há mais de 30 dias sem jogar. O Lepo fez dois grandes jogos naquele setor. Se o Lepo vai bem, ninguém fala nada. Se o Lepo erra, perguntam por que não joga o Bruno Uvini. Ele está há um mês sem jogar. São opiniões e eu respeito. Entendi que o Lepo fez um bom jogo. Não só hoje, mas também na partida anterior. Uvini vai ter oportunidade de voltar e ocupar seu espaço”, disse o treinador.

Carpini ainda fez uma avaliação final e afirmou que o Vitória não merecia perder. "Em relação ao jogo, acho que o empate seria mais justo. Mas página virada, vamos fortalecer o grupo, recuperar jogadores do DM e seguir a preparação para enfrentar o Fortaleza", opinou.

Na próxima semana, o Vitória vai enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 17.