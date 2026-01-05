Menu
ESPORTES
ALVO PRO GOL

Bahia mira goleiro Weverton, do Palmeiras e com passagem na Seleção

Atleta de 38 anos é multicampeão pelo time paulista

João Grassi

Por João Grassi

05/01/2026 - 16:26 h
Weverton, goleiro do Palmeiras
Weverton, goleiro do Palmeiras -

Após confirmar a compra de Ronaldo, o Bahia segue atrás de mais um goleiro para a temporada 2026. De acordo com o ge.globo, o Esquadrão de Aço tem Weverton, do Palmeiras e com passagem pela Seleção Brasileira, como alvo.

Conforme a reportagem, o Bahia fez uma consulta pelo goleiro palmeirense e aposta em um modelo de negócios com aumento de salário e três anos de contrato garantido. Além disso, o arqueiro de 38 anos teria a possibilidade de renovação por mais um ano baseado em performance.

Além de Ronaldo, o elenco tricolor também conta com o emprestado João Paulo, que pertence ao Santos e tem contrato até junho. Jogador que foi titular em longo período, Marcos Felipe está emprestado ao Eyüpspor até junho, mas possui vínculo definitivo até o fim de 2027.

Leia Também:

"Vitória é completamente a favor da torcida mista", afirma Fábio Mota
De volta! Elenco do Bahia se reapresenta com novidades; confira
Jogador revelado pelo Bahia acerta com carrasco do Esquadrão em 2025

Carreira de Weverton

Multicampeão, o goleiro Weverton acumula 448 partidas com a camisa do Palmeiras e diversos títulos: Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023), Copa Libertadores (2020 e 2021), Campeonato Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

Weverton também passou pelo Oeste, América-RN, Corinthians, Botafogo-SP e Athletico. Disputou a Copa do Mundo 2022 pela Seleção Brasileira, além de ter sido medalhista de ouro pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016.

Tags:

EC Bahia mercado da bola weverton

x