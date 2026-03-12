Menu
DESBAFO

Baralhas faz autocrítica nas redes sociais após empate no BaVi

Volante foi titular no empate do Vitória por 1 a 1 com o Bahia

João Grassi

João Grassi

12/03/2026 - 17:29 h

Gabriel Baralhas
Gabriel Baralhas -

Titular no empate por 1 a 1 do Vitória com o Bahia nesta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gabriel Baralhas desabafou nas redes sociais sobre seu próprio desempenho no BaVi.

Em postagem compartilhada na rede social Instagram, Baralhas se demonstrou insatisfeito com o rendimento na partida. Ele atuou durante os 90 minutos no clássico de roteiro parecido com o da final do Baianão, quando o Leão saiu na frente e acabou não segurando o placar.

"Eu sei que preciso escrever isso, mas a verdade é que não sei por onde começar. Diferente de outras postagens, a ideia dessa não é comemorar um ponto fora de casa. É justamente o oposto”, iniciou o meio-campista, que fez uma autocrítica.

Reconheço que precisava entregar mais no último jogo. Sei que posso dar muito mais, como já fiz antes, e também sei que podemos ir muito além.
Gabriel Baralhas - Volante do Vitória

Embora tenha destacado sua dedicação, o volante rubro-negro reconheceu que "precisa corrigir erros" cometidos no jogo. Ele projetou uma melhora no desempenho, não só dele, mas de toda a equipe.

"Não estou satisfeito com meu desempenho e vou corrigir os erros. Em nenhum momento faltaram garra, amor pelo manto ou vontade de vencer. Existem dias em que as coisas simplesmente não saem como queremos”, lamentou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gabriel Baralhas dos Santos (@gabrielbaralhas)

x