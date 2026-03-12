DESBAFO
Baralhas faz autocrítica nas redes sociais após empate no BaVi
Volante foi titular no empate do Vitória por 1 a 1 com o Bahia
Por João Grassi
Titular no empate por 1 a 1 do Vitória com o Bahia nesta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gabriel Baralhas desabafou nas redes sociais sobre seu próprio desempenho no BaVi.
Em postagem compartilhada na rede social Instagram, Baralhas se demonstrou insatisfeito com o rendimento na partida. Ele atuou durante os 90 minutos no clássico de roteiro parecido com o da final do Baianão, quando o Leão saiu na frente e acabou não segurando o placar.
"Eu sei que preciso escrever isso, mas a verdade é que não sei por onde começar. Diferente de outras postagens, a ideia dessa não é comemorar um ponto fora de casa. É justamente o oposto”, iniciou o meio-campista, que fez uma autocrítica.
Reconheço que precisava entregar mais no último jogo. Sei que posso dar muito mais, como já fiz antes, e também sei que podemos ir muito além.
Embora tenha destacado sua dedicação, o volante rubro-negro reconheceu que "precisa corrigir erros" cometidos no jogo. Ele projetou uma melhora no desempenho, não só dele, mas de toda a equipe.
"Não estou satisfeito com meu desempenho e vou corrigir os erros. Em nenhum momento faltaram garra, amor pelo manto ou vontade de vencer. Existem dias em que as coisas simplesmente não saem como queremos”, lamentou.
