Barcelona vence de virada, e Atlético de Madrid tropeça

O Barcelona se manteve na liderança da LaLiga com mais uma vitória por 3 a 2 de virada diante do recém-promovido Levante, no estádio Ciutat de Valencia, neste sábado, 23, pela segunda rodada do campeonato espanhol.

Os gols de Pedri González (49'), Ferran Torres (52') e um gol contra Unai Elgezabal nos acréscimos (90'+1) salvaram o Barça após um primeiro tempo em que ficou em desvantagem com os gols de Iván Romero (15') e José Luis Morales (45'+7 de pênalti).

O time valenciano tentou surpreender, enquanto Hansi Flick escalou o brasileiro Raphinha como meia-atacante, deixando o inglês Marcus Rashford na ponta esquerda.

A entrada de Marc Casadó, que ficou em evidência nos últimos dias devido à sua possível saída da equipe, também foi outra novidade no momento titular, atualizando o holandês Frenkie de Jong, que teve alguns dias de folga devido à sua segunda paternidade.

A proposta do Levante se baseou em se fechar atrás com uma defesa de cinco homens e explorar as oportunidades. E assim foi. O time da casa conseguiu abrir dois gols de vantagem.

Em um belo contra-ataque, Romero finalizou com perfeição após superar Pau Cubarsí e colocar o Levante na frente.

O Barça continuou tocando a bola sem perigo até que, em outro contra-ataque do time da casa, a bola acabou tocando na mão de Alejandro Balde.

Após revisão do VAR, o julgado marcou o pênalti, que Morales converteu sob o olhar atento de Joan García.

Os comandados de Flick acordaram e empataram o jogo em quatro minutos, logo após o intervalo.

Pedri (49') diminuiu com um chute de pé direito no ângulo superior, de fora da área, e Ferran (52') marcou de pé direito após um cruzamento de Raphinha, deixando tudo igual no placar.

O Barça buscou a vitória até a final contra um adversário aguerrido que afastava o perigo, mas os campeões atuais contaram com a sorte.

Um cruzamento de Lamine Yamal da direita foi desviado por Elgezabal (90'+1), mas a bola acabou entrando.

Um banho de água fria para um Levante combativo, que não resistiu ao ímpeto de Barcelona. O time catalão dorme na primeira colocação com seis pontos em duas rodadas.

Atletas Tropeça

O Atlético de Madrid voltou a decepcionar ao empatar em 1 a 1 com o recém-promovido Elche no estádio Metropolitano, na capital espanhola.

O time ‘rojiblanco’, que havia perdido por 2 a 1 para o Espanyol em sua estreia no campeonato, continua em dificuldades, apesar de ter feito sete contratações na janela de transferências, e ocupa provisoriamente a 13ª posição na tabela, com apenas um ponto.

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone ficaram bem graças a um gol do norueguês Alexander Sorloth logo aos seis minutos de jogo, após uma arrancada do atacante, que não teve dificuldade para superar o goleiro argentino Matías Dituro.

O time madrilenho, impulsionado pela vantagem, pressionou forte no campo adversário, mas Rafa Mir silenciou a torcida do 'Atleti' aos 15 minutos, empatando o jogo.

Germán Valera mandou uma bola na diagonal para Álvaro Rodríguez, que dominou e depois deu assistência para o atacante, que chutou cruzado deixando tudo igual no placar.

Os jogadores do Atlético dominaram a posse de bola no início do fim, mas o Elche foi sólido na defesa, permitindo que os adversários criassem jogadas perigosas.

Os comandados de Eder Sarabia, por sua vez, conseguiram segurar o ataque 'rojiblanco' até o fim da partida.

Marcos Llorente teve uma chance clara aos 80 minutos, mas chutou para fora após um passe de Pablo Barrios, quando ficou cara a cara com o goleiro Dituro.

Antes dos acréscimos, o filho do ex-craque da seleção argentina Fernando Redondo, Federico, aproveitou seus primeiros minutos na LaLiga após assistir com o Elche na semana passada.

A entrada do meio-campista de 22 anos, vinda do Inter Miami, por outro lado, não fez diferença para o Elche, que se limitou ao zagueiro e tem agora dois pontos em duas partidas no Campeonato Espanhol.

Na outra partida deste sábado, o Mallorca empatou em 1 a 1 com o Celta em Son Moix. Javi Rueda (38') colocou os galegos na frente, mas Mateu Morey empatou na final (87').