Brasil goleia o Paraguai, mantém 100% e avança na Copa América

Yasmin, meio-campista da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | Redes Sociais

A Seleção Brasileira Feminina segue imbatível na Copa América. Na noite desta terça-feira, 22, o Brasil venceu o Paraguai por 4 a 1, no terceiro jogo da fase de grupos, e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição. A partida foi também marcada pela expulsão de uma jogadora paraguaia no início do segundo tempo.

Com gols de Yasmin (que marcou duas vezes), Duda Sampaio e Amanda Gutierres, a equipe comandada por Arthur Elias chegou aos nove pontos em três partidas, mantendo a liderança isolada do Grupo B. Claudia Martinez marcou o único gol do Paraguai.

Marta em campo contra o Paraguai pela Seleção Brasileira | Foto: Divulgação | Redes Sociais

O próximo desafio será nesta sexta-feira, 25, às 21h, contra a Colômbia, que ocupa a vice-liderança do grupo com sete pontos. O confronto vale a liderança da chave e pode definir o caminho da Seleção nas semifinais.

Na outra ponta do torneio, a Argentina lidera o Grupo A, com Chile e Equador na briga pela segunda vaga. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais, enquanto os terceiros disputam o quinto lugar da competição.