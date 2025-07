Rony se acerta com o Atlético-MG e desiste de rescisão na Justiça

Rony, atacante do Galo - Foto: Pedro Souza / Atlético

Após entrar com ação que pedia rescisão unilateral de contrato, Rony chegou em um acordo com a diretoria e não vai deixar o Atlético-MG. Em entrevista à Itatiaia, o dirigente Paulo Bracks confirmou que a situação foi resolvida de maneira amigável. O clube mineiro vive situação financeira delicada e alguns atletas cobram pagamentos atrasados.

“Até o momento, posso dizer para todos que a ação está sendo retirada. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito um acordo com o atleta, com o estafe do atleta. Está tudo certo, não tem nenhum tipo de problema ou litígio” afirmou Bracks.

Além de Rony, outros cinco atletas — Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana, Igor Gomes e Júnior Santos — notificaram extrajudicialmente o Galo. Segundo o jornal O TEMPO, a diretoria do clube mineiro se movimenta para quitar os pagamentos pendentes com os jogadores nesta quarta-feira, 23.

Conforme a reportagem, o sócio majoritário da SAF do Atlético, Rubens Menin, deve ir pessoalmente à Cidade do Galo para uma reunião com os atletas e a tentativa de um acerto para o pagamento dos débitos.

Rony foi vinculado à dupla Ba-Vi

De acordo com informações do UOL e NE45, o Bahia avaliou a contratação de Rony no início do ano, antes dele assinar com o Atlético-MG, cogitando a possibilidade de enviar proposta oficial. Além disso, a reportagem aponta que o Vitória chegou a sondar a situação.

Revelado pelo Remo, o atacante defendeu Náutico, Albirex Niigata-JAP, Athletico e Palmeiras antes de desembarcar no Galo. No clube mineiro, foram 28 jogos e 10 gols em 2025.