Após Rony, Atlético é notificado extrajudicialmente por cinco atletas

Gustavo Scarpa - Foto: Pedro Souza / Atlético

Após o atacante Rony pedir rescisão contratual na Justiça do Trabalho, outros cinco jogadores notificaram extrajudicialmente o Atlético-MG por atrasos de pagamentos: os meias Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Igor Gomes, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Júnior Santos. As informações são dos portais ge.globo e O Tempo.

De acordo com o jornal O Tempo, ainda há uma ação aberta pelo ex-massagista Belmiro, que trabalhou por 50 anos no clube, onde cobra mais de R$ 4 milhões. Em nota publicada nesta terça-feira, 22, o Atlético afirma estar com os salários em dia e que há uma parcela atrasada de direitos de imagem "em apenas dois dias".

Entre todos os jogadores que notificaram o Galo, apenas Rony pediu rescisão contratual até então. Segundo a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), o atleta tem direito de encerrar contrato por justa causa caso o clube empregador atrase o pagamento de salários, com valores referentes ao direito de imagem, FGTS e recolhimento previdenciário, por um período igual ou superior a dois meses.

Caso conhecido

O Atlético-MG vive situação financeira delicada, chegando a atrasar salários recentemente. Após a derrota para o Bahia pela 13ª rodada do Brasileirão, no último dia 12, jogadores do Galo comentaram abertamente sobre o assunto na zona mista da Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

"A gente está confiante no que falaram para nós. Eu acho que hoje foi uma prova da forma que a gente jogou, uma prova que queremos ganhar os jogos, independente de tudo que está acontecendo por fora. Da mesma forma que eles têm uma confiança em nós dentro do campo, temos também que dar essa porcentagem de confiança de tudo que falam pra gente", comentou o zagueiro Lyanco.

Um dos atletas que notificou o Atlético, Arana à época reforçou o discurso de Lyanco. "Temos que fazer o nosso papel, pois somos funcionários do clube e temos um escudo a zelar. Temos que trabalhar, ser profissional e vencer. Eu acredito que essa situação logo vai normalizar", disse o lateral.

Guilherme Arana | Foto: Pedro Souza / Atlético

Em meio a crise, o Atlético enfrenta o Bucaramanga na próxima quinta-feira, 24, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Jogando em casa, o Galo precisa apenas de um empate para avançar.