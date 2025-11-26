SAIBA O MOTIVO
Brasil não leva Rayssa Leal para disputar a Copa do Mundo de skate
A delegação brasileira inclui três mulheres e sete homens na etapa de Kitakyushu
Por Marina Branco
No Brasil, quando se pensa em skate, se pensa em Rayssa Leal. No entanto, o país não contará com sua maior estrela na Copa do Mundo de skate street, que reúne 80 atletas, sendo 40 homens e 40 mulheres.
A cidade de Kitakyushu, no Japão, recebe a partir da noite desta terça-feira, 25, mais uma etapa da Copa do Mundo, que vai até até a madrugada de domingo, 30, encerrando uma semana intensa do World Skate Tour.
A delegação brasileira desembarcou no país asiático com dez skatistas, mas sem sua maior estrela. Rayssa Leal, que acaba de concluir o ensino médio, optou por não participar desta fase do circuito para priorizar a conclusão do último ano escolar.
Prestes a completar 18 anos e já dona de duas medalhas olímpicas, Rayssa explicou sua decisão durante o STU Rio de Janeiro 2025, em entrevista à CazéTV.
"Seria um campeonato atrás do outro. Então iria ser muito corrido. Mas a gente procura a melhor estratégia. Vai ser meu último ano na escola também, então no próximo ano a minha vida vai estar mais livre", afirmou.
Então quem representa o Brasil?
Sem Rayssa, o Brasil ainda se apresenta com uma equipe forte e experiente em Olimpíadas. No feminino, competem Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Maria Almeida, enquanto no masculino aparecem Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro, Filipe Mota, João Lucas Alves e Wallace Gabriel.
Formato
O evento segue o padrão tradicional do World Skate Tour.
Classificação e quartas
- Cada atleta faz duas voltas
- Apenas a melhor volta conta para o ranking
- Os 16 melhores passam para as quartas
Semifinal
- Duas voltas + três manobras
- Soma = melhor volta + melhor manobra
Final
- Oito classificados
- Três voltas + três manobras
- Resultado final segue o mesmo sistema de somatório
Programação
- 25 de novembro - terça-feira
- 21h10 a 1h15 - classificatórias femininas
- 26 de novembro - quarta-feira
- 21h10 a 0h10 - classificatórias masculinas (baterias 1 a 3)
- 27 de novembro - quinta-feira
- 2h05 a 6h10 - classificatórias masculinas (baterias 4 a 7)
- 21h30 a 1h35 - quartas de final femininas
- 28 de novembro - sexta-feira
- 2h35 a 6h40 - quartas de final masculinas
