HOME > ESPORTES
SAIBA O MOTIVO

Brasil não leva Rayssa Leal para disputar a Copa do Mundo de skate

A delegação brasileira inclui três mulheres e sete homens na etapa de Kitakyushu

Marina Branco

Por Marina Branco

26/11/2025 - 14:08 h
Rayssa na SLS
Rayssa na SLS

No Brasil, quando se pensa em skate, se pensa em Rayssa Leal. No entanto, o país não contará com sua maior estrela na Copa do Mundo de skate street, que reúne 80 atletas, sendo 40 homens e 40 mulheres.

A cidade de Kitakyushu, no Japão, recebe a partir da noite desta terça-feira, 25, mais uma etapa da Copa do Mundo, que vai até até a madrugada de domingo, 30, encerrando uma semana intensa do World Skate Tour.

A delegação brasileira desembarcou no país asiático com dez skatistas, mas sem sua maior estrela. Rayssa Leal, que acaba de concluir o ensino médio, optou por não participar desta fase do circuito para priorizar a conclusão do último ano escolar.

Prestes a completar 18 anos e já dona de duas medalhas olímpicas, Rayssa explicou sua decisão durante o STU Rio de Janeiro 2025, em entrevista à CazéTV.

"Seria um campeonato atrás do outro. Então iria ser muito corrido. Mas a gente procura a melhor estratégia. Vai ser meu último ano na escola também, então no próximo ano a minha vida vai estar mais livre", afirmou.

Então quem representa o Brasil?

Sem Rayssa, o Brasil ainda se apresenta com uma equipe forte e experiente em Olimpíadas. No feminino, competem Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Maria Almeida, enquanto no masculino aparecem Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro, Filipe Mota, João Lucas Alves e Wallace Gabriel.

Formato

O evento segue o padrão tradicional do World Skate Tour.

Classificação e quartas

  • Cada atleta faz duas voltas
  • Apenas a melhor volta conta para o ranking
  • Os 16 melhores passam para as quartas

Semifinal

  • Duas voltas + três manobras
  • Soma = melhor volta + melhor manobra

Final

  • Oito classificados
  • Três voltas + três manobras
  • Resultado final segue o mesmo sistema de somatório

Programação

  • 25 de novembro - terça-feira
  • 21h10 a 1h15 - classificatórias femininas
  • 26 de novembro - quarta-feira
  • 21h10 a 0h10 - classificatórias masculinas (baterias 1 a 3)
  • 27 de novembro - quinta-feira
  • 2h05 a 6h10 - classificatórias masculinas (baterias 4 a 7)
  • 21h30 a 1h35 - quartas de final femininas
  • 28 de novembro - sexta-feira
  • 2h35 a 6h40 - quartas de final masculinas

