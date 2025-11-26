Brasil não leva Rayssa Leal para disputar a Copa do Mundo de skate

Rayssa na SLS - Foto: Divulgação | SLS

No Brasil, quando se pensa em skate, se pensa em Rayssa Leal. No entanto, o país não contará com sua maior estrela na Copa do Mundo de skate street, que reúne 80 atletas, sendo 40 homens e 40 mulheres.

A cidade de Kitakyushu, no Japão, recebe a partir da noite desta terça-feira, 25, mais uma etapa da Copa do Mundo, que vai até até a madrugada de domingo, 30, encerrando uma semana intensa do World Skate Tour.

A delegação brasileira desembarcou no país asiático com dez skatistas, mas sem sua maior estrela. Rayssa Leal, que acaba de concluir o ensino médio, optou por não participar desta fase do circuito para priorizar a conclusão do último ano escolar.

Prestes a completar 18 anos e já dona de duas medalhas olímpicas, Rayssa explicou sua decisão durante o STU Rio de Janeiro 2025, em entrevista à CazéTV.

"Seria um campeonato atrás do outro. Então iria ser muito corrido. Mas a gente procura a melhor estratégia. Vai ser meu último ano na escola também, então no próximo ano a minha vida vai estar mais livre", afirmou.

Então quem representa o Brasil?

Sem Rayssa, o Brasil ainda se apresenta com uma equipe forte e experiente em Olimpíadas. No feminino, competem Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Maria Almeida, enquanto no masculino aparecem Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro, Filipe Mota, João Lucas Alves e Wallace Gabriel.

Formato

O evento segue o padrão tradicional do World Skate Tour.

Classificação e quartas

Cada atleta faz duas voltas

Apenas a melhor volta conta para o ranking

Os 16 melhores passam para as quartas

Semifinal

Duas voltas + três manobras

Soma = melhor volta + melhor manobra

Final

Oito classificados

Três voltas + três manobras

Resultado final segue o mesmo sistema de somatório

Programação