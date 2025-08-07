NA LISTA!
Brasil tem Vini Jr. e Raphinha entre indicados à Bola de Ouro 2025
Cerimônia será realizada em Paris, no dia 22 de setembro
O Brasil será representado em diversas categorias na edição 2025 da Bola de Ouro, com destaque para Vini Jr., do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, entre os indicados ao principal prêmio individual da temporada europeia 2024/25. A tradicional cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Além da dupla brasileira, o país também terá presença garantida em outras premiações paralelas concedidas pela France Football. O goleiro Alisson Becker, do Liverpool, concorre ao Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro da temporada. Já entre os técnicos, o nome brasileiro indicado é Arthur Elias, comandante da Seleção Feminina e campeão da Copa América no último sábado. Ele disputa o prêmio de melhor treinador do futebol feminino e é o único representante nacional na categoria.
Na disputa pelo Troféu Kopa, voltado ao melhor jogador sub-21 da temporada, o jovem Estêvão aparece entre os indicados. O atacante, revelado pelo Palmeiras e negociado com o Chelsea, divide os holofotes com nomes de peso como Lamine Yamal, do Barcelona, que também está entre os concorrentes ao prêmio principal da Bola de Ouro.
Entre os principais nomes da lista do prêmio mais cobiçado da noite, destaque para a presença de atletas como Jude Bellingham e Kylian Mbappé, ambos do Real Madrid, Harry Kane, do Bayern de Munique, e Erling Haaland, do Manchester City. Revelações como Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, e Gyökeres, do Sporting, também figuram entre os indicados, ao lado de estrelas já consolidadas como Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk, Lautaro Martínez e Declan Rice.
Veja a lista completa de jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:
- Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Sporting)
- Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martinez (Inter de Milão)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Por fim, na categoria de melhor treinador do futebol masculino, a disputa será entre Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).
Lista feminina conta com duas brasileiras
Amanda Gutierres e Marta estão entre as concorrentes da Bola de Ouro 2025. As brasileiras entraram na lista final do prêmio de melhor jogadora do mundo e concorrem menos de uma semana após o título da Copa América.
Amanda Gutierres e Marta conquistaram a Copa América com o Brasil no último sábado. A seleção brasileira empatou com a Colômbia no tempo normal por 4 a 4 e venceu nos pênaltis.
Veja todas as indicadas:
- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
- Sandy Baltimore (Chelsea/França)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Sofia Cantore (Juventus/Itália)
- Steph Catley (Arsenal/Austrália)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
- Emily Fox (Arsenal/EUA)
- Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
- Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
- Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
- Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride/Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Clara Mateo (Paris FC/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
