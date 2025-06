Brasileiros vencem no individual e seguem vivos no WTT Star Contender

Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram também no Individual - Foto: Divulgação/WTT

É do Brasil! Após garantirem vaga na final das duplas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram seus jogos na modalidade individual e garantiram uma sexta-feira, 20, com 100% de aproveitamento para o tênis de mesa brasileiro no WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia.

Pelo Individual Feminino, Takahashi venceu a chinesa Fan Shuhan sem muitos sustos. Com parciais de 11/6, 11/8 e 11/7, a brasileira de 24 anos aplicou 3 sets a 0 e confirmou vaga nas oitavas de final.

Logo em seguida, Calderano superou o francês Flavien Coton por 3 a 1, com parciais de 11/9, 9/11, 11/6 e um quarto set bem disputado que terminou em 17/15. O mesatenista também se classificou para as oitavas do Masculino.

Os próximos compromissos dos brasileiros no Individual serão neste sábado, 21. Bruna enfrenta a atleta de Macau, Zhu Yuling, às 7h10, enquanto Hugo encara o mesa-tenista Kao Cheng-Jui, da Taipé Chinesa, às 7h45.