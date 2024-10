Bruno Fernandes tem cartão vermelho anulado em jogo contra Tottenham

Meia português Bruno Fernandes no momento da expulsão contra o Tottenham na Premier League - Foto: Paul ELLIS / AFP

A suspensão do capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, expulso no domingo durante a derrota por 3 a 0 para o Tottenham, foi anulada após um recurso, anunciaram os 'Red Devils' nesta terça-feira (1º).

O meia português recebeu um cartão vermelho na reta final do primeiro tempo, devido a um pé alto sobre James Maddison, infração punível com suspensão de três jogos de acordo com a escala disciplinar da Premier League.

No momento da expulsão, o United já perdia por 1 a 0 em Old Trafford.

Após o jogo, Fernandes reconheceu diante das câmeras a falta poderia vir acompanhada de cartão amarelo, mas "nunca vermelho".

"Não toquei nele com o calcanhar nem com o pé, foi meu tornozelo", protestou.

O jogador de 30 anos "deveria ter perdido nossos jogos do campeonato contra Aston Villa, Brentford e West Ham, mas agora estará disponível após recurso favorável", disse o clube.

O Manchester United sofreu no domingo a terceira derrota em seis jogos da Premier League e ocupa a 13ª posição.