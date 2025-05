Bruno Fratus é nomeado embaixador de saúde mental do COI

Bruno Fratus se aposentou das piscinas e agora é treinador nos Estados Unidos - Foto: Jonne Roriz / COB

O ex-nadador Bruno Fratus, medalhista olímpico nos Jogos de Tóquio, foi oficialmente nomeado como Embaixador de Saúde Mental do Comitê Olímpico Internacional (COI). A indicação representa o reconhecimento de uma trajetória marcada por superações físicas e emocionais, e o início de uma nova fase de impacto fora das piscinas.

Após encerrar a carreira profissional em 2024, Fratus agora atua como treinador nos Estados Unidos e direciona sua vivência no esporte de alto rendimento para apoiar atletas na luta por equilíbrio psicológico e emocional. Em seu novo papel, ele se junta a uma rede global de representantes do COI voltada à conscientização sobre saúde mental no ambiente esportivo.

“Nunca desista. É o que eu sempre digo: seja irritante, seja um incômodo, não desista”, afirmou Fratus ao comentar a nova função. “Passei por momentos muito difíceis. Estamos falando de dias em que você se questiona se deveria estar vivendo. Foi quando comecei a trabalhar com Carla Di Piero, uma psicóloga no Brasil, e comecei a jornada para me tornar um atleta melhor e mais inteligente, mental e emocionalmente”, afirmou Fratus.



A trajetória de Fratus é um reflexo direto do que deseja inspirar em outros atletas. Após disputar os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016, ele conquistou a medalha de bronze nos 50m livre em Tóquio, em 2021. No entanto, a jornada não foi linear: além das pressões do alto rendimento, ele enfrentou severas crises de ansiedade, cirurgias frequentes e a difícil decisão de encerrar a carreira competitiva antes de Paris 2024.

“Eu realmente não queria me aposentar. Tive muitas lesões para continuar, mas, na minha cabeça, eu ainda sou um atleta. Quando voltei a nadar, comecei a sofrer fortes crises de ansiedade além de toda a dor. Um dia, tive que tirar a cabeça da água porque simplesmente esqueci como nadar”, relembra. “Minha esposa Michelle disse: ‘Vamos lá. Acabou.’ O atleta dentro de mim está vivo, mas agora canalizo essa energia para outro lugar produtivo”, declarou.

Como embaixador do COI, Fratus quer ajudar a quebrar o tabu sobre saúde mental no esporte, promover escuta, prevenção e estrutura de apoio para atletas, e levar mensagens de acolhimento também para o público geral.

“As pessoas admiram os atletas. Quero ajudar a espalhar a palavra para além dos atletas, para o resto do mundo. Falamos sobre mudar o mundo através do esporte, a Trégua Olímpica. Eu realmente acredito nisso. Quero desempenhar qualquer papel que puder para melhorar a vida dos atletas”, finalizou.