Camaçari recebe 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate 2024

Camaçari recebe 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate neste fim de semana - Foto: Rodrigo Calzone | Divulgação

A 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate 2024 está mais perto do que nunca. Neste fim de semana, dias 12 e 13, a partir das 9h, o torneio ocorre na cidade de Camaçari, na Pista Pública de Skate da Praça 1º de Maio, localizado no centro da cidade.

A competição é realizada e homologada pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (Feseb), com o fomento do Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Com a presença da modalidade street, mesma que compete Ryssa Leal, o evento promete reunir cerca de 100 competidores, divididos em sete categorias: três femininas (mirim, iniciante e amador); e quatro masculinas (mirim, iniciante, amador e master).

O circuito teve o seu início em Salvador, na Ribeira, com seis campeões do estado. Após o encerramento da etapa em Camaçari, o torneio segue para a última 'fase' em Madre de Deus, nos dias 09 e 10 de novembro.

O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, salienta a realização do circuito por mais um ano com o apoio da autarquia estadual. O profissional também destacou o crescimento do skate no país, que fesz parte das últimas duas edições dos Jogos Olímpicos de Paris.

“É uma modalidade que ganha cada vez mais espaço no público brasileiro como um esporte olímpico e de possíveis medalhas para o Brasil. A Sudesb segue apoiando a modalidade com o circuito estadual, assim como anos anteriores, para desenvolver a estrutura do esporte no estado e atrair novos adeptos, além de garantir competições organizadas para os nossos atletas de nível estadual e nacional”, comenta.

Já o diretor de Competições da FESEB, André Borges, ressalta a relevância das competições. “Dá para dizer que estamos chegando na reta final, pois o ranking estadual já contabilizou os pontos da etapa de Salvador e também do Circuito Poçoense de Skate, no sudoeste baiano, no mês de agosto. Portanto, o atleta que almeja ser o representante da Bahia no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em Santos no final do ano, precisa fazer o cálculo dos pontos necessários.”

Para a etapa de Camaçari, a novidade será a recem inaugurada pista de skate cidade, que atende todos os parâmetros necessários para receber o estadual.

“A cada ano percebemos evoluções no nosso esporte, seja com a chegada de mais espaços para a prática do esporte ou aumento do nível dos atletas. Tenho certeza que todos os competidores vão gostar muito da pista, pois propicia boas manobras e voltas bem próximas da perfeição”, pontua Ernesto Belote, Coordenador Geral do Circuito Baiano de Skate 2024, que é o Engenheiro Civil responsável pela criação da nova pista.

Por ser uma competição homologada pela FESEB, os atletas com as melhores classificações receberão troféus (1º ao 3º), medalhas (4º ao 8º) e materiais esportivos diversos (1º ao 5º).