SORTE DE NOVO?

Campeão da F3 em Monza, Bortoleto volta ao circuito de sucesso

Na Itália, o piloto brasileiro foi campeão da Fórmula 3 e foi da última à primeira posição na Fórmula 2

Marina Branco

Por Marina Branco

02/09/2025 - 12:31 h
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 -

A Fórmula 1 chegou à semana do Grand Prix de Monza, na Itália - e para alguns pilotos, essa corrida tem um gostinho especial. Muito além dos ferraristas que encontram nesse GP o final de semana mais importante para sua equipe, Monza guarda memórias especiais para outros integrantes do grid, incluindo o rookie brasileiro Gabriel Bortoleto.

A carreira de Bortoleto no automobilismo foi uma crescente absoluta. Em 2023, venceu a Fórmula 3 em Monza e seguiu para a segunda divisão automobilística. Em 2024, venceu a Fórmula 2, em seu primeiro ano correndo. Em 2025, chegou à tão sonhada Fórmula 1, correndo pela Sauber.

Gabriel Bortoleto campeão da Fórmula 3
Gabriel Bortoleto campeão da Fórmula 3 | Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport

Em sua primeira temporada na elite do automobilismo, Bortoleto já pontuou duas vezes. Na Áustria, ficou em oitavo, e na Hungria, conseguiu o sexto lugar. Agora, Gabriel segue para dirigir em um circuito mais que conhecido - o mesmo em que conquistou seu título da Fórmula 3 e fez sua maior virada na Fórmula 2.

No ano passado, Bortoleto largava na última posição do grid e ultrapassava todos os pilotos rumo ao P1 da corrida em Monza. No anterior, foi lá que se tornou campeão, no país onde morou por tantos anos.

Gabriel Bortoleto vencendo em Monza na Fórmula 2
Gabriel Bortoleto vencendo em Monza na Fórmula 2 | Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport

"Monza significa muito para mim - tenho ótimas lembranças da minha vitória na Fórmula 2 no ano passado e, como morei na Itália por vários anos, me sinto em casa. Há algo especial nesta pista, com sua incrível história no automobilismo e a energia que lhe dá um impulso extra", conta.

As expectativas são altas, com o sexto lugar apenas duas corridas atrás. Na última, em Zandvoort, na Holanda, Bortoleto chegou em 15º, projetando voltar a subir em Monza. "O fim de semana em Zandvoort foi desafiador, mas a atmosfera na equipe continua positiva: a primeira parte da temporada mostrou o que podemos alcançar, e é para lá que planejamos voltar", afirma.

"Estou ansioso para voltar ao carro, aproveitar ao máximo o fim de semana e lutar por um bom resultado para terminar as corridas europeias em alta", projeta.

x