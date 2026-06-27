Campeão mundial de boxe baiano inicia treino em Las Vegas

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Robson Conceição iniciou os treinos preparatórios em Las Vegas para a competição que disputa o Título Mundial dos Leves (135 lbs), da Federação Internacional de Boxe (IBF).



O atleta é campeão olímpico e mundial do WBC, Conselho Mundial de Boxe, e enfrentará o norte-americano Raymond Muratalla no dia 1º de agosto.

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O primeiro training camp aconteceu no Red Rock Canyon National Conservation Area, cenário desértico tradicional na preparação de atletas de alto rendimento.

Segundo sua equipe do OBRABO TEAM, a preparação será concentrada na tradicional Top Rank Gym, uma das academias de boxe mais importantes do mundo e Robson realizará treinamentos técnicos, sparrings e ajustes finais sob o comando seu treinador Luiz Dórea.

Com uma preparação multidisciplinar, Robson diz sobre a importância de estar antecipadamente nos Estados Unidos.

"Las Vegas já faz parte da minha história, e voltar para fazer um camp completo me deixa muito motivado. Estou focado, feliz e determinado a conquistar mais um título mundial para o Brasil. Sei da responsabilidade que é representar o nosso país e vou fazer de tudo para voltar com esse cinturão.”

O campeonato terá transmissão internacional pela pelo canal esportivo DAZN e acontecerá no Virgin Hotels em Las Vegas.

Quem é Robson Conceição?

Robson Conceição, conhecido como "O brabo", é considerado um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. Nascido no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, ele alcançou o topo do esporte tanto no cenário amador quanto no profissional.

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