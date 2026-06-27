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CINTURÃO IBF

Campeão mundial de boxe baiano inicia treino em Las Vegas

Robson Conceição disputa Título Mundial dos Leves

Alice Paulilo
Por
Robson Conceição nos desertos de Las Vegas
Robson Conceição nos desertos de Las Vegas - Foto: Divulgação | OBRABO TEAM

Robson Conceição iniciou os treinos preparatórios em Las Vegas para a competição que disputa o Título Mundial dos Leves (135 lbs), da Federação Internacional de Boxe (IBF).

O atleta é campeão olímpico e mundial do WBC, Conselho Mundial de Boxe, e enfrentará o norte-americano Raymond Muratalla no dia 1º de agosto.

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O primeiro training camp aconteceu no Red Rock Canyon National Conservation Area, cenário desértico tradicional na preparação de atletas de alto rendimento.

Segundo sua equipe do OBRABO TEAM, a preparação será concentrada na tradicional Top Rank Gym, uma das academias de boxe mais importantes do mundo e Robson realizará treinamentos técnicos, sparrings e ajustes finais sob o comando seu treinador Luiz Dórea.

Com uma preparação multidisciplinar, Robson diz sobre a importância de estar antecipadamente nos Estados Unidos.

"Las Vegas já faz parte da minha história, e voltar para fazer um camp completo me deixa muito motivado. Estou focado, feliz e determinado a conquistar mais um título mundial para o Brasil. Sei da responsabilidade que é representar o nosso país e vou fazer de tudo para voltar com esse cinturão.”

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O campeonato terá transmissão internacional pela pelo canal esportivo DAZN e acontecerá no Virgin Hotels em Las Vegas.

Quem é Robson Conceição?

Robson Conceição, conhecido como "O brabo", é considerado um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. Nascido no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, ele alcançou o topo do esporte tanto no cenário amador quanto no profissional.

Conheça os principais marcos da carreira do boxeador:

  • Ouro olímpico: Nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Robson conquistou a medalha de ouro na categoria peso-leve (até 60 kg).
  • Campeão mundial profissional: Após migrar para o boxe profissional, ele continuou sua trajetória de sucesso. Em julho de 2024, após muita persistência, Robson venceu o americano O'Shaquie Foster e conquistou o título mundial da categoria superpena pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB/WBC).
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boxe robson conceição

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