Castro Alves celebra o empoderamento feminino com a Corrida por Elas

Em homenagem ao Dia da Mulher: Corrida por Elas em Castro Alves promete movimentar mais de mil mulheres - Foto: Divulgação / Sudesb

Neste domingo, 9, Castro Alves, no interior da Bahia, será palco da Corrida por Elas, evento esportivo dedicado exclusivamente às mulheres, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A corrida, que terá início às 5h da manhã, oferece percursos de 2 km e 5 km, buscando promover a saúde, a união e o empoderamento feminino entre as participantes, além de incentivar a prática esportiva.

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), órgão da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), é uma das grandes apoiadoras da iniciativa, que visa não só proporcionar um evento de lazer, mas também fortalecer a autoestima e o autoconhecimento das mulheres por meio do esporte.

Em entrevista ao podcast da Sudesb, o secretário de Esportes de Castro Alves, Marcelo Serafim, destacou o impacto positivo da corrida na inclusão feminina no esporte: "Essa é uma corrida feita para valorizar as mulheres. A cada dia, estamos conseguindo incluir mais mulheres no esporte. Graças ao apoio da Sudesb, conseguimos expandir o número de vagas para o evento, que passou de 400 para 1.200 inscrições", afirmou.

A corrida é acessível tanto para corredoras experientes quanto para aquelas que preferem caminhar, reforçando o caráter inclusivo e acessível da iniciativa. O evento tem gerado grande expectativa na cidade e nas regiões vizinhas, com uma adesão expressiva das mulheres da comunidade local.

Juliana Camões, coordenadora do Núcleo de Mais Mulheres da Sudesb, ressaltou a importância do evento para a valorização e o empoderamento das mulheres no interior baiano. "Através da prática esportiva, estamos promovendo autoconhecimento, autoestima e o empoderamento feminino. A realização de mais este evento na cidade de Castro Alves é um marco significativo para a região, e a Sudesb se orgulha de apoiar essa iniciativa", comentou.

O superintendente de Esportes de Castro Alves, Fernando Oliveira, também participou da gravação do podcast e reforçou o impacto do evento na comunidade local. Ele destacou que a inclusão de mais mulheres na corrida é uma das principais bandeiras do núcleo da Sudesb, que vem trabalhando desde 2023 para ampliar o acesso das mulheres ao esporte, por meio da distribuição de material esportivo e ações de incentivo à participação feminina.

A Corrida por Elas de 2025 promete ser um grande evento para as mulheres de Castro Alves, com mais vagas e maior participação, simbolizando o avanço do esporte feminino na Bahia e a crescente união de mulheres em busca de mais saúde e visibilidade.