Cauly esclarece rumores sobre ausência no Ba-Vi: "acordei melhor" | A TARDE

O Bahia venceu o Vitória por 2x1 na 6ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, e garantiu a vaga à segunda fase da competição. Porém, antes do início da partida, o nome de Cauly se tornou dúvida para o clássico, após ausência no último treino do Esquadrão. Assim, durante passagem na Zona Mista da Arena, o camisa 8 esclareceu a sua real situação de saúde.

“Na verdade, ontem eu acordei mal e não consegui treinar, mas em comunicação com o doutor, quisemos esperar para ver se eu acordaria melhor e foi o que aconteceu. Acordei um pouco melhor e sabia que, por ser de noite, eu teria tempo para recuperar e ir ao jogo. É um confronto muito bom de se estar, eu acho que nenhum jogador quer perder essa oportunidade”, afirmou o jogador.

Leia mais:

“Nosso pior momento no jogo foi o 11 contra 10”, diz Ceni após o Ba-Vi

"Atuação equilibrada", afirma Léo Condé sobre o clássico Ba-Vi

Assim, com ajuda do craque, o Esquadrão se tornou a primeira equipe garantida nas quartas de final da competição, mesmo com duas rodadas para o fim. Com 15 pontos somados, o Bahia lidera o grupo B, com cinco triunfos e uma única derrota, sendo seguido por Fortaleza, com oito pontos, Altos, com sete pontos, e Náutico, que fecha a zona de classificação com seis pontos.

Após a partida, o perfil oficial do Bahia brincou com a situação, escrevendo que o craque estava com "sintomas de dengo". O camisa 8, por sua vez, afirmou que, mesmo com febre, foi suficiente. "Deu para jogar com febre", disse ele.