FUTEBOL BRASILEIRO

CBF discutirá fair play financeiro em plenária; saiba data e local

Segundo a entidade, iniciativa pretende mudar a cultura de gestão do futebol nacional

Por João Grassi

07/08/2025 - 19:32 h
Presidente Samir Xaud, da CBF
Presidente Samir Xaud, da CBF -

Após ser dado o pontapé inicial para o primeiro modelo nacional de fair play financeiro em junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) discutirá o projeto em uma sessão plenária. O evento acontecerá na segunda-feira, 11, a partir das 10h, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a entidade, a iniciativa pretende mudar a cultura de gestão do futebol brasileiro a partir da organização financeira. O evento terá participação de clubes, federações, dirigentes, especialistas do tema e do Grupo de Trabalho para o início de discussões do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

Representatividade nacional no processo

Ao todo, 28 clubes — incluindo Bahia e Vitória — e 8 federações estaduais participarão diretamente da construção do SSF, que será coordenado por Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF. A entidade destacou que 32 clubes se inscreveram voluntariamente para participar do processo, o que garantirá, segundo a própria CBF, “representatividade e pluralidade regional”.

Estarão presentes clubes de diferentes divisões e modelos de gestão, incluindo tradicionais potências do futebol brasileiro como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, além de equipes organizadas como SAFs e emergentes no cenário nacional, como Mirassol, Ferroviária e Novorizontino.

Também estão confirmadas federações estaduais de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe.

Veja os clubes participantes:

  • Atlético Mineiro SAF
  • Esporte Clube Bahia SAF
  • Botafogo SAF
  • Red Bull Bragantino Futebol Ltda.
  • Ceará Sporting Club
  • Sport Club Corinthians Paulista
  • Cruzeiro Esporte Clube SAF
  • Clube de Regatas do Flamengo
  • Fluminense Football Club
  • Fortaleza Esporte Clube
  • Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
  • Sport Club Internacional
  • Esporte Clube Juventude
  • Mirassol Futebol Clube
  • Sociedade Esportiva Palmeiras
  • Santos Futebol Clube
  • São Paulo Futebol Clube
  • Sport Club do Recife
  • Vasco da Gama SAF
  • Esporte Clube Vitória
  • América Futebol Clube SAF
  • Clube Athletico Paranaense
  • Athletic Club Esportes SAF
  • Avaí Futebol Clube
  • Botafogo Futebol S/A
  • Associação Chapecoense de Futebol
  • Clube de Regatas Brasil
  • Ferroviária SAF
  • Goiás Esporte Clube
  • Grêmio Novorizontino SAF
  • Paysandu Sport Club
  • Clube do Remo

