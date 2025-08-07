CBF discutirá fair play financeiro em plenária; saiba data e local

Presidente Samir Xaud, da CBF - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após ser dado o pontapé inicial para o primeiro modelo nacional de fair play financeiro em junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) discutirá o projeto em uma sessão plenária. O evento acontecerá na segunda-feira, 11, a partir das 10h, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a entidade, a iniciativa pretende mudar a cultura de gestão do futebol brasileiro a partir da organização financeira. O evento terá participação de clubes, federações, dirigentes, especialistas do tema e do Grupo de Trabalho para o início de discussões do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Representatividade nacional no processo

Ao todo, 28 clubes — incluindo Bahia e Vitória — e 8 federações estaduais participarão diretamente da construção do SSF, que será coordenado por Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF. A entidade destacou que 32 clubes se inscreveram voluntariamente para participar do processo, o que garantirá, segundo a própria CBF, “representatividade e pluralidade regional”.

Estarão presentes clubes de diferentes divisões e modelos de gestão, incluindo tradicionais potências do futebol brasileiro como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, além de equipes organizadas como SAFs e emergentes no cenário nacional, como Mirassol, Ferroviária e Novorizontino.

Também estão confirmadas federações estaduais de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe.

Veja os clubes participantes: