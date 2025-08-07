FUTEBOL BRASILEIRO
CBF discutirá fair play financeiro em plenária; saiba data e local
Segundo a entidade, iniciativa pretende mudar a cultura de gestão do futebol nacional
Por João Grassi
Após ser dado o pontapé inicial para o primeiro modelo nacional de fair play financeiro em junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) discutirá o projeto em uma sessão plenária. O evento acontecerá na segunda-feira, 11, a partir das 10h, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro (RJ).
Segundo a entidade, a iniciativa pretende mudar a cultura de gestão do futebol brasileiro a partir da organização financeira. O evento terá participação de clubes, federações, dirigentes, especialistas do tema e do Grupo de Trabalho para o início de discussões do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).
Representatividade nacional no processo
Ao todo, 28 clubes — incluindo Bahia e Vitória — e 8 federações estaduais participarão diretamente da construção do SSF, que será coordenado por Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF. A entidade destacou que 32 clubes se inscreveram voluntariamente para participar do processo, o que garantirá, segundo a própria CBF, “representatividade e pluralidade regional”.
Estarão presentes clubes de diferentes divisões e modelos de gestão, incluindo tradicionais potências do futebol brasileiro como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, além de equipes organizadas como SAFs e emergentes no cenário nacional, como Mirassol, Ferroviária e Novorizontino.
Também estão confirmadas federações estaduais de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe.
Veja os clubes participantes:
- Atlético Mineiro SAF
- Esporte Clube Bahia SAF
- Botafogo SAF
- Red Bull Bragantino Futebol Ltda.
- Ceará Sporting Club
- Sport Club Corinthians Paulista
- Cruzeiro Esporte Clube SAF
- Clube de Regatas do Flamengo
- Fluminense Football Club
- Fortaleza Esporte Clube
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Sport Club Internacional
- Esporte Clube Juventude
- Mirassol Futebol Clube
- Sociedade Esportiva Palmeiras
- Santos Futebol Clube
- São Paulo Futebol Clube
- Sport Club do Recife
- Vasco da Gama SAF
- Esporte Clube Vitória
- América Futebol Clube SAF
- Clube Athletico Paranaense
- Athletic Club Esportes SAF
- Avaí Futebol Clube
- Botafogo Futebol S/A
- Associação Chapecoense de Futebol
- Clube de Regatas Brasil
- Ferroviária SAF
- Goiás Esporte Clube
- Grêmio Novorizontino SAF
- Paysandu Sport Club
- Clube do Remo
