CBF planeja mudar impedimento semiautomático após anular gol do Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu fazer uma mudança no impedimento semiautomático depois da primeira rodada do Brasileirão com a presença da nova tecnologia. O ajuste é simples, mas deve ser útil para evitar polêmicas: o momento do passe na marcação das jogadas também será exibido.

O setor de arbitragem da CBF reconheceu que a alteração será positiva para a competição e vai trabalhar para incrementá-la, mas o prazo ainda não foi definido pela entidade. A informação foi divulgada pelo UOL.

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O sistema do impedimento automático adotado pelo Brasileirão é a Genius Sport, que também é utilizado na Premier League, da Inglaterra. O padrão mostra uma imagem focada na linha, mas pode levantar dúvidas se o recorte foi feito no exato momento do passe.

Tecnologia já chegou causando repercussão

O debate sobre o tema surgiu neste domingo, 26, com os gols anulados de Flamengo e Bahia contra São Paulo e Corinthians, respectivamente. Ambos os lances foram definidos por uma diferença muito ajustada. O gol marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Alejo Véliz, pelo Esquadrão, foi o primeiro a ser anulado pela técnica.

O departamento de arbitragem fez uma contagem e revelou que as decisões que passam pelo impedimento semiautomático foram feitas entre 32 segundos e 1'04. Além da Premier League, apontada como a liga melhor liga de futebol do mundo, a tecnologia também é usado no México e na Bélgica.