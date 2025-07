Ceni banca Lucho e Cauly no Bahia e pede paciência à torcida

Rogério Ceni tenta recuperar futebol de Lucho e Cauly - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Lucho Rodríguez e Cauly vivem um momento delicado com a torcida do Bahia. Criticados por parte dos tricolores, os dois jogadores foram vaiados nas últimas partidas na Arena Fonte Nova, mas seguem recebendo respaldo total do técnico Rogério Ceni, que voltou a sair em defesa da dupla após o jogo contra o América de Cali.

"São jogadores que têm contratos longos, podem passar por momento difícil. Tem que dar confiança. Nota-se que falta um pouco de confiança para o Cauly, mas é interessante, sempre nos ajuda, é um ativo do clube", afirmou Ceni.

O treinador ainda reforçou sua postura diante da pressão por mudanças: "Não dá para se trocar jogador quando faz um jogo ruim, seis meses ruins. Lucho estamos tentando dar confiança, talvez precise a bola entrar para que desperte a mesma confiança do ano passado. Entendo a frustração do torcedor", completou.

Lucho, que chegou ao Bahia como grande promessa ofensiva, vive um jejum incômodo. Seu último gol foi marcado ainda em março, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. Desde então, são quase quatro meses sem balançar as redes, mesmo após ter sido testado tanto nas pontas, posição de sua preferência, quanto como centroavante, função na qual Ceni aposta mais.

Apesar da fase, o camisa 17 soma 7 gols e uma assistência em 33 partidas na temporada 2025.

Já Cauly atravessa um cenário um pouco menos crítico, mas igualmente pressionado. Com quatro gols e cinco assistências em 37 jogos neste ano, o meia não tem conseguido repetir o brilho de 2023, quando foi um dos principais destaques da equipe. Na última partida, diante do América de Cali, o camisa 8 foi vaiado ao ser substituído, mostrando o desgaste com parte da torcida.

Mesmo com o clima ruim nas arquibancadas, Ceni reforça sua confiança nos atletas e aposta na recuperação da dupla, que será novamente testada neste sábado, 19, às 16h, na Arena Castelão, quando o Bahia enfrenta o Fortaleza, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.