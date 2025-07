Gol de Neymar trava Flamengo e mantém Bahia perto da liderança

Neymar Jr, atacante do Santos - Foto: Divulgação | Santos

Não foi só o empate do Vitória contra o Botafogo que ajudou o Bahia no Campeonato Brasileiro, já que todos os jogos do Brasileirão desta quarta-feira, 16, contribuiu de alguma forma para que o Tricolor se mantivesse no G-4 e sonhando com a liderança.

Em um dos confrontos mais marcantes da noite, Neymar Jr. marcou o gol decisivo da vitória do Santos sobre o Flamengo, impedindo a ascensão do Rubro-Negro na competição. Com o resultado, o clube carioca permaneceu na liderança com 27 pontos, a três do Esquadrão de Aço, que segue na 4ª posição com 24 pontos.

Assista o gol marcado por Neymar aos 39 minutos do segundo tempo:

Santos 1x0 Flamengo



⚽️ Neymar

🥾 Guilherme



🏆 Brasileirão Série A | 14ª rodada



pic.twitter.com/4J55DIk4IX — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 17, 2025

Além da vitória do clube paulista, os empates entre Palmeiras e Mirassol (1 a 1) e Bragantino e São Paulo (2 a 2) também facilitaram a vida do Bahia no Brasileirão, já que impediu o Alviverde de ultrapassar o Tricolor e o Massa Bruta de abrir cinco pontos de vantagem.

O secador do torcedor do Esquadrão de Aço, no entanto, deve continuar ligado nesta quinta-feira, 17, com o jogo entre Fluminense e Cruzeiro. Segundo colocado com 27 pontos, a equipe mineira pode disparar na liderança e abrir seis pontos de vantagem em relação ao Tricolor.

A possível vitória do Fluminense também não seria o resultado ideal na ótica do Bahia, já que o time carioca chegaria aos 23 pontos e encostaria no clube baiano na classificação. O duelo acontece às 19h30, no Maracanã e é válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Após igualar o seu melhor início de Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, o Tricolor pode dar um passo adiante no próximo sábado, 19, onde encara o Fortaleza, às 16h, na Arena Castelão, buscando quebrar domínio do Leão do Pící no Ceará.