Champions League: Haaland faz história e Manchester City vence Napoli

Haaland em campo pelo Manchester City - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não foi só o ex-Vitória Alisson Santos que brilhou nesta quinta-feira de Champions League. No último dia da primeira rodada da fase de liga, Barcelona e Manchester City bateram New Castle e Napoli, respectivamente, e estrearam com resultado positivo no torneio mais importante do futebol europeu.

O Barcelona superou o Newcastle por 2 a 1 no St. James' Park, com dois gols de Rashford — um de cabeça e outro de fora da área. Apesar da pressão inglesa no primeiro tempo, o Barça se encontrou na segunda etapa e conseguiu controlar o jogo, com Gordon descontando para o time da casa no fim.

Rashford em campo pelo Barcelona | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Manchester City bateu o Napoli por 2 a 0 no Etihad Stadium. Haaland abriu o placar e alcançou o feito histórico de 50 gols na Champions League em apenas 49 partidas, enquanto Doku fechou o resultado. Kevin De Bruyne reencontrou o City, mas precisou sair após a expulsão de Di Lorenzo pelo Napoli.

O Sporting também começou bem na competição, goleando o Kairat por 4 a 1 em Lisboa. Trincão marcou duas vezes, Alisson Santos e Quenda completaram a vitória, enquanto Edmilson descontou para os visitantes. O goleiro Kalmurza ainda defendeu um pênalti no primeiro tempo.

Por fim, o Eintracht Frankfurt passou pelo Galatasaray com uma goleada de 5 a 1, mesmo saindo atrás no placar. Burkardt marcou duas vezes, Uzun, Knauff e um gol contra de Davinson Sánchez completaram a vitória alemã.