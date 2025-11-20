Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Arena Fonte Nova tem gramado danificado pela chuva - Foto: Teo Mazzoni | Ag. A TARDE

As condições do gramado da Arena Fonte Nova para o duelo entre Bahia e Fortaleza, marcado para às 18h, chamam atenção antes mesmo de a bola rolar. Isso porque, nesta quinta-feira, 20, a cidade de Salvador foi atingida por um forte temporal que deixou o campo com algumas poças d’água — o que coloca em dúvida a eficácia do sistema de drenagem.

Conhecida por sua eficiência, a drenagem da Arena Fonte Nova já havia sido testada recentemente, incluindo no duelo contra o Internacional, quando Salvador também enfrentou forte chuva. Naquela ocasião, no entanto, o gramado apresentou boas condições, apesar do temporal.

Para a partida de logo mais, válida pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o sistema de drenagem parece não ter o mesmo desempenho, já que o gramado acumula poças em áreas específicas, especialmente na região próxima às áreas técnicas.

Apesar das condições desfavoráveis, a bola segue prevista para rolar às 18h, em um duelo que pode recolocar o Bahia na quinta colocação do Brasileirão.

De acordo com a administração da Arena, "todos os indicadores técnicos estão dentro do padrão e o sistema de drenagem estão acionados."