Circuito Baiano de Skate premia atletas de seis cidades do estado

Vencedoras do Circuito Baiano - Foto: Rodrigo Calzone/ Divulgação

Em meio a grande procura do skate em todo o país após os Jogos Olímpicos de Paris, a Ribeira recebeu, no último fim de semana, a 1ª etapa do Circuito Baiano de 2024. O torneio contou com cerca de 100 atletas de todo o país, divididos em sete categorias, sendo três femininas (Mirim, Iniciante e Amador) e quatro masculinas (Mirim, Iniciante, Amador e Master).

Entre as vencedoras, a Bahia contou com duas representantes do estado, enquanto São Paulo levantou um troféu. Valentina Barreto, de Lauro de Freitas, venceu no mirim, Alice França, de Simões Filho, o iniciante, e Giovana Dias, de Santo André, no amador.

Entre os homens, todas as categorias foram vencidas por baianos. Antony Ferreira, de Ilhéus, venceu no mirim, Júlio Vitor, de Salvador, no iniciante, Igor Neves, de Poções, no amador, e Jailson Santana, de Feira de Santana, no master.

| Foto: Rodrigo Calzone/ Divulgação

No próximo mês, nos dias 12 e 13 de outubro acontecerá a 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate. A competição foi encerrada em Madre de Deus, em novembro, dias 9 e 10.



Visando o incentivo ao esporte, a Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB), os atletas com as melhores classificações receberam troféus (1º ao 3º), medalhas (4º ao 8º) e materiais esportivos diversos (1º ao 5º).

“Além dos amigos e familiares dos próprios atletas, tivemos muitos moradores da região prestigiando o evento, tendo ali o primeiro contato com o esporte”, celebrou Ernesto Belote, Coordenador Geral do campeonato.