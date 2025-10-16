Clássicos Ba-Vi em dias de semana: quem leva a melhor?

Último Ba-Vi disputado em uma quinta-feira - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Bahia e Vitória se enfrentam no Ba-Vi de número 504 na história. O jogo será disputado na noite desta quinta-feira, 16, algo incomum em clássicos, que costumam acontecer principalmente em finais de semana.

Nos últimos 12 duelos entre Bahia e Vitória, apenas um aconteceu em um dia de semana. Na ocasião, no dia 20 de março de 2024, uma quarta, o Tricolor derrotou por 2 a 1 o Rubro-Negro na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Já no último confronto realizado especificamente em uma quinta, quem levou a melhor foi o Vitória. No dia 27 de abril de 2017, o Leão da Barra bateu por 2 a 1 o Esquadrão de Aço, pelas semifinais do Nordestão.

Considerando os 10 clássicos Ba-Vi mais recentes em dias de semana, o equilíbrio prevalece. São três vitórias rubro-negras, três triunfos tricolores e quatro empates. Veja abaixo a lista detalhada:

Últimos 10 Ba-Vis em dias de semana

Bahia 2x1 Vitória - Copa do Nordeste 2024 | 20 de março ( quarta-feira ) | Arena Fonte Nova

) | Arena Fonte Nova Vitória 1x1 Bahia - Campeonato Baiano 2022 | 2 de fevereiro ( quarta-feira ) | Barradão

) | Barradão Bahia 0x0 Vitória - Campeonato Baiano 2021 | 17 de março ( quarta-feira ) | Pituaçu

) | Pituaçu Bahia 1x1 Vitória - Campeonato Baiano 2017 | 03 de maio ( quarta-feira ) | Arena Fonte Nova

) | Arena Fonte Nova Vitória 2x1 Bahia - Copa do Nordeste 2017 | 27 de abril ( quinta-feira ) | Barradão

) | Barradão Bahia 2x0 Vitória - Brasileirão Série A 2013 | 09 de outubro ( quarta-feira ) | Arena Fonte Nova

) | Arena Fonte Nova Bahia 1x5 Vitória - Copa do Nordeste 2010 | 16 de junho ( quarta-feira ) | Pituaçu

) | Pituaçu Vitória 2x2 Barradão - Campeonato Baiano 2007 | 09 de maio ( quarta-feira ) | Barradão

) | Barradão Bahia 2x4 Vitória - Campeonato Baiano 2007 | 28 de fevereiro ( quarta-feira ) | Fonte Nova

) | Fonte Nova Vitória 1x2 Bahia - Brasileirão Série C 2006 | 02 de novembro ( quinta-feira ) | Barradão

Cauly, Camutanga, Léo Naldi e Jean Lucas no último Ba-Vi disputado em um dia de semana

Mais um clássico em dia de semana

Vitória e Bahia voltam a se enfrentar em um dia de semana, nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.