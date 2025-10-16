RIVAIS DE DOMINGO A SEGUNDA
Clássicos Ba-Vi em dias de semana: quem leva a melhor?
Vitória e Bahia se enfrentam na noite desta quinta-feira, 16
Por João Grassi
Bahia e Vitória se enfrentam no Ba-Vi de número 504 na história. O jogo será disputado na noite desta quinta-feira, 16, algo incomum em clássicos, que costumam acontecer principalmente em finais de semana.
Nos últimos 12 duelos entre Bahia e Vitória, apenas um aconteceu em um dia de semana. Na ocasião, no dia 20 de março de 2024, uma quarta, o Tricolor derrotou por 2 a 1 o Rubro-Negro na fase de grupos da Copa do Nordeste.
Já no último confronto realizado especificamente em uma quinta, quem levou a melhor foi o Vitória. No dia 27 de abril de 2017, o Leão da Barra bateu por 2 a 1 o Esquadrão de Aço, pelas semifinais do Nordestão.
Considerando os 10 clássicos Ba-Vi mais recentes em dias de semana, o equilíbrio prevalece. São três vitórias rubro-negras, três triunfos tricolores e quatro empates. Veja abaixo a lista detalhada:
Leia Também:
Últimos 10 Ba-Vis em dias de semana
- Bahia 2x1 Vitória - Copa do Nordeste 2024 | 20 de março (quarta-feira) | Arena Fonte Nova
- Vitória 1x1 Bahia - Campeonato Baiano 2022 | 2 de fevereiro (quarta-feira) | Barradão
- Bahia 0x0 Vitória - Campeonato Baiano 2021 | 17 de março (quarta-feira) | Pituaçu
- Bahia 1x1 Vitória - Campeonato Baiano 2017 | 03 de maio (quarta-feira) | Arena Fonte Nova
- Vitória 2x1 Bahia - Copa do Nordeste 2017 | 27 de abril (quinta-feira) | Barradão
- Bahia 2x0 Vitória - Brasileirão Série A 2013 | 09 de outubro (quarta-feira) | Arena Fonte Nova
- Bahia 1x5 Vitória - Copa do Nordeste 2010 | 16 de junho (quarta-feira) | Pituaçu
- Vitória 2x2 Barradão - Campeonato Baiano 2007 | 09 de maio (quarta-feira) | Barradão
- Bahia 2x4 Vitória - Campeonato Baiano 2007 | 28 de fevereiro (quarta-feira) | Fonte Nova
- Vitória 1x2 Bahia - Brasileirão Série C 2006 | 02 de novembro (quinta-feira) | Barradão
Mais um clássico em dia de semana
Vitória e Bahia voltam a se enfrentar em um dia de semana, nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes