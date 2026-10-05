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Clube constrói estádio de R$ 2,8 bilhões com montanha-russa na arquibancada

Novo estádio do FC Sion terá capacidade para 15 mil torcedores

Iarla Queiroz
Por
Novo estádio do FC Sion
Novo estádio do FC Sion - Foto: Divulgação

Ir ao estádio para assistir a uma partida de futebol pode ganhar um novo significado na Suíça. OFC Sion apresentou detalhes do projeto do Cervin Coliseum, uma arena que terá uma montanha-russa integrada à estrutura e deverá ser construída com investimento estimado em R$ 2,8 bilhões.

A atração será instalada ao redor das arquibancadas e fará parte do complexo planejado para substituir o atual Estádio de Tourbillon, casa do clube desde 1968.

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Com capacidade para 15 mil pessoas, o novo espaço foi incluído no plano estratégico Sion 2030 e prevê um investimento de aproximadamente 450 milhões de francos suíços.

Montanha-russa será atração do estádio

O diferencial do projeto está justamente na estrutura que vai circular pelo estádio. O percurso da montanha-russa será integrado à arena e passará pela área externa e pelas proximidades das arquibancadas.

A ideia é proporcionar uma experiência diferente para quem visitar o local, com o campo de futebol e as montanhas dos Alpes como parte do cenário durante o passeio.

A atração, porém, não será pensada apenas para os dias de jogos.

Novo estádio do FC Sion
Novo estádio do FC Sion - Foto: Divulgação

Arena quer atrair turistas o ano inteiro

O Cervin Coliseum foi projetado para funcionar como um espaço de entretenimento e turismo durante todo o ano.

Além das partidas do FC Sion, o complexo pretende aproveitar a paisagem dos Alpes e a localização de Sion para receber visitantes também nos períodos em que não houver futebol.

A proposta faz parte de uma estratégia mais ampla do clube para transformar a futura arena em um ponto de atração na região.

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Projeto ainda depende de aprovação

O projeto já foi apresentado às autoridades do Cantão de Valais e do município de Sion, que analisam os aspectos técnicos e a viabilidade da proposta.

A expectativa dos responsáveis é realizar uma consulta pública em meados de 2027.

Caso avance, o Cervin Coliseum poderá entrar para a lista dos estádios mais inusitados do futebol europeu, combinando arquibancadas, entretenimento e uma montanha-russa em um mesmo espaço.

Novo estádio do FC Sion
Novo estádio do FC Sion - Foto: Divulgação
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