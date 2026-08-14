Clube histórico europeu é colocado à venda por R$ 1,4 bilhão em crise

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O Leicester City, protagonista de uma das histórias mais marcantes do futebol inglês nas últimas décadas, está oficialmente à venda. Após viver o auge com o título da Premier League e, anos depois, sofrer dois rebaixamentos consecutivos, o clube foi colocado no mercado pelo grupo King Power, ligado à família Srivaddhanaprabha.

A negociação é conduzida pelo banco de investimentos americano Citigroup, contratado para encontrar um novo proprietário. Segundo a BBC Sport, o valor pedido pelo clube supera 200 milhões de libras (mais de R$ 1,4 bilhão na cotação atual).

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Venda inclui estádio e centro de treinamento

O pacote colocado no mercado reúne praticamente toda a estrutura do Leicester. Estão incluídos o time masculino, a equipe feminina, o King Power Stadium, com capacidade para cerca de 32 mil torcedores, e o moderno centro de treinamento de Seagrave.

O complexo de treinamento, inaugurado em 2020, é avaliado em aproximadamente 121 milhões de libras e representa uma das principais peças do patrimônio do clube.

Apesar de apresentar os ativos físicos, o material enviado aos possíveis compradores não estabelece um preço específico para os elencos. O documento classifica a operação como uma oportunidade rara de adquirir um clube com histórico de acessos e conquistas no futebol inglês.

Clube acumula prejuízos milionários

A situação financeira ajuda a explicar o momento delicado vivido pelo Leicester. Entre 2023 e 2025, o clube acumulou mais de 180 milhões de libras em perdas.

As contas de 2025 também apontaram um elevado nível de endividamento, incluindo aproximadamente 103,6 milhões de libras em empréstimos bancários.

Mesmo diante do cenário negativo, a projeção apresentada aos investidores estima um faturamento superior a 97 milhões de libras em 2026.

De campeão inglês à terceira divisão

A derrocada esportiva foi rápida. O Leicester, que conquistou a Premier League de maneira surpreendente na temporada 2015/16, atualmente se encontra na terceira divisão inglesa após sofrer dois rebaixamentos consecutivos.

A equipe deixou a elite inglesa e, na sequência, também caiu do Championship, resultado que provocou forte reação entre os torcedores.

Os protestos aumentaram após a queda para a terceira divisão, com manifestações nas proximidades do estádio e críticas à condução do clube pela atual administração.

Família comprou o clube por £ 35 milhões

A história da família Srivaddhanaprabha com o Leicester começou em 2010. Naquele ano, o grupo King Power adquiriu o clube de Milan Mandaric por aproximadamente 35 milhões de libras.

O investimento mudou completamente o patamar da equipe. Sob o comando da família tailandesa, o Leicester saiu da condição de clube de segunda divisão para conquistar o maior título de sua história.

A temporada 2015/16 entrou para a história do futebol mundial. Contra todas as previsões, o Leicester terminou a Premier League na liderança e conquistou seu primeiro campeonato inglês. A equipe também levantou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa durante a era Srivaddhanaprabh.