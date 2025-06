Com Osvaldo, Vitória segue preparação para enfrentar o Cruzeiro

Renato Kayzer durante o treino desta segunda-feira - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De olho na partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória voltou a treinar no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta segunda-feira, 9. O elenco rubro-negro se apresentou durante a tarde e a boa notícia ficou pela presença do atacante Osvaldo, que participou normalmente das atividades com o grupo.

O dia foi iniciado com uma ativação na academia, seguida por um aquecimento com rondo e potência. Na sequência, os atletas rubro-negros iniciaram o treinamento em duas partes.

Na primeira etapa, um treino de cruzamentos com chutes, além de duelos 3 contra 2 com finalização. A segunda parte do treino foi marcada por um tático posicional.

Osvaldo participou normalmente do treino | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Segundo o Vitória, o atacante Fabri e o zagueiro Neris seguem tratamento de suas respectivas lesões, enquanto o lateral-direito Raúl Cáceres deu continuidade ao processo de transição física.

O Leão da Barra volta a campo às 19h desta quinta-feira, 12, no Barradão, contra o Cruzeiro. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão.