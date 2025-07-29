FUTEBOL
Copa do Brasil inicia oitavas nesta terça; veja jogos e horários
Confira datas, horários, estádios, transmissões ao vivo e valores da premiação
Por Redação
Após mais de dois meses de pausa no calendário, a Copa do Brasil 2025 está de volta com os duelos das oitavas de final — o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 30. A fase, que será disputada em jogos de ida e volta, começa nesta terça-feira, 29, e segue até quinta-feira, 31, nos confrontos de ida. Os jogos de volta estão marcados para os dias 6 e 7 de agosto.
A ordem dos mandos de campo foi definida em sorteio realizado no início de junho. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis, sem critério de gol qualificado.
O primeiro confronto da rodada será entre Botafogo e Bragantino, no Estádio Nilton Santos.
Terça-feira, 29
Botafogo x Bragantino
- Data e horário: 29/07, terça-feira, às 19h (de Brasília)
- Estádio: Nilton Santos
- Onde assistir: Sportv e Premiere;
- Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h – Cícero de Souza Marques
Quarta-feira, 30
Na quarta-feira, 30, cinco partidas movimentam a rodada, incluindo o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, e a partida entre Bahia e Retrô, além do duelo entre Internacional e Fluminense.
CSA x Vasco
- Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
- Estádio: Rei Pelé
- Onde assistir: Sportv e Premiere;
- Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, às 20h – São Januário
Bahia x Retrô
- Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)
- Estádio: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
- Onde assistir: Prime Video;
- Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h30 – Arena de Pernambuco
Cruzeiro x CRB
- Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)
- Estádio: Mineirão
- Onde assistir: Prime Video;
- Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, às 21h – Rei Pelé
Internacional x Fluminense
- Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
- Estádio: Beira-Rio
- Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;
- Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 21h30 – Maracanã
Corinthians x Palmeiras
- Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
- Estádio: Neo Química Arena
- Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;
- Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 21h30 – Allianz Parque
Quinta-feira, 31
Na quinta-feira, 31, dois confrontos fecham a rodada de ida.
São Paulo x Athletico
- Data e horário: 31/07, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)
- Estádio: Morumbis
- Onde assistir: Prime Video;
- Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h30 – Ligga Arena
Flamengo x Atlético-MG
- Data e horário: 31/07, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília)
- Estádio: Maracanã
- Onde assistir: Sportv e Premiere;
- Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h – Arena MRV
Premiação da Copa do Brasil 2025:
- Oitavas de final: R$ 3.638.250,00
- Quartas de final: R$ 4.740.750,00
- Semifinais: R$ 9.922.500,00
- Vice-campeão: R$ 33.075.000,00
- Campeão: R$ 77.175.000,00
Calendário das fases finais:
- Oitavas de final: 30 de julho e 6 de agosto
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Final: 2 e 9 de novembro
