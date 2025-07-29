Menu
HOME > ESPORTES
FUTEBOL

Copa do Brasil inicia oitavas nesta terça; veja jogos e horários

Confira datas, horários, estádios, transmissões ao vivo e valores da premiação

Por Redação

29/07/2025 - 7:38 h
Confira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, incluindo datas, horários, estádios, transmissões e valores da premiação. Saiba onde assistir ao vivo e os destaques da fase
Confira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, incluindo datas, horários, estádios, transmissões e valores da premiação. Saiba onde assistir ao vivo e os destaques da fase

Após mais de dois meses de pausa no calendário, a Copa do Brasil 2025 está de volta com os duelos das oitavas de final — o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 30. A fase, que será disputada em jogos de ida e volta, começa nesta terça-feira, 29, e segue até quinta-feira, 31, nos confrontos de ida. Os jogos de volta estão marcados para os dias 6 e 7 de agosto.

A ordem dos mandos de campo foi definida em sorteio realizado no início de junho. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis, sem critério de gol qualificado.

O primeiro confronto da rodada será entre Botafogo e Bragantino, no Estádio Nilton Santos.

Terça-feira, 29

Botafogo x Bragantino

  • Data e horário: 29/07, terça-feira, às 19h (de Brasília)
  • Estádio: Nilton Santos
  • Onde assistir: Sportv e Premiere;
  • Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h – Cícero de Souza Marques

Quarta-feira, 30

Na quarta-feira, 30, cinco partidas movimentam a rodada, incluindo o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, e a partida entre Bahia e Retrô, além do duelo entre Internacional e Fluminense.

CSA x Vasco

  • Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
  • Estádio: Rei Pelé
  • Onde assistir: Sportv e Premiere;
  • Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, às 20h – São Januário

Bahia x Retrô

  • Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)
  • Estádio: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
  • Onde assistir: Prime Video;
  • Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h30 – Arena de Pernambuco

Cruzeiro x CRB

  • Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)
  • Estádio: Mineirão
  • Onde assistir: Prime Video;
  • Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, às 21h – Rei Pelé

Internacional x Fluminense

  • Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
  • Estádio: Beira-Rio
  • Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;
  • Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 21h30 – Maracanã

Corinthians x Palmeiras

  • Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
  • Estádio: Neo Química Arena
  • Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;
  • Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 21h30 – Allianz Parque

Quinta-feira, 31

Na quinta-feira, 31, dois confrontos fecham a rodada de ida.

São Paulo x Athletico

  • Data e horário: 31/07, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)
  • Estádio: Morumbis
  • Onde assistir: Prime Video;
  • Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h30 – Ligga Arena

Flamengo x Atlético-MG

  • Data e horário: 31/07, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília)
  • Estádio: Maracanã
  • Onde assistir: Sportv e Premiere;
  • Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h – Arena MRV

Premiação da Copa do Brasil 2025:

  • Oitavas de final: R$ 3.638.250,00
  • Quartas de final: R$ 4.740.750,00
  • Semifinais: R$ 9.922.500,00
  • Vice-campeão: R$ 33.075.000,00
  • Campeão: R$ 77.175.000,00

Calendário das fases finais:

  • Oitavas de final: 30 de julho e 6 de agosto
  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Final: 2 e 9 de novembro

Atlético-MG Bahia Copa do Brasil 2025 corinthians flamengo Fluminense internacional oitavas de final Palmeiras vasco

