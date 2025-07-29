Copa do Brasil inicia oitavas nesta terça; veja jogos e horários

Confira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, incluindo datas, horários, estádios, transmissões e valores da premiação. Saiba onde assistir ao vivo e os destaques da fase - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após mais de dois meses de pausa no calendário, a Copa do Brasil 2025 está de volta com os duelos das oitavas de final — o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 30. A fase, que será disputada em jogos de ida e volta, começa nesta terça-feira, 29, e segue até quinta-feira, 31, nos confrontos de ida. Os jogos de volta estão marcados para os dias 6 e 7 de agosto.

A ordem dos mandos de campo foi definida em sorteio realizado no início de junho. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis, sem critério de gol qualificado.

O primeiro confronto da rodada será entre Botafogo e Bragantino, no Estádio Nilton Santos.

Terça-feira, 29

Botafogo x Bragantino

Data e horário: 29/07, terça-feira, às 19h (de Brasília)

Estádio: Nilton Santos

Onde assistir: Sportv e Premiere;

Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h – Cícero de Souza Marques

Quarta-feira, 30

Na quarta-feira, 30, cinco partidas movimentam a rodada, incluindo o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, e a partida entre Bahia e Retrô, além do duelo entre Internacional e Fluminense.

CSA x Vasco

Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

Estádio: Rei Pelé

Onde assistir: Sportv e Premiere;

Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, às 20h – São Januário

Bahia x Retrô

Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)

Estádio: Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Onde assistir: Prime Video;

Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h30 – Arena de Pernambuco

Cruzeiro x CRB

Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)

Estádio: Mineirão

Onde assistir: Prime Video;

Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, às 21h – Rei Pelé

Internacional x Fluminense

Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Beira-Rio

Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;

Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 21h30 – Maracanã

Corinthians x Palmeiras

Data e horário: 30/07, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Neo Química Arena

Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;

Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 21h30 – Allianz Parque

Quinta-feira, 31

Na quinta-feira, 31, dois confrontos fecham a rodada de ida.



São Paulo x Athletico

Data e horário: 31/07, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)

Estádio: Morumbis

Onde assistir: Prime Video;

Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h30 – Ligga Arena

Flamengo x Atlético-MG

Data e horário: 31/07, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Maracanã

Onde assistir: Sportv e Premiere;

Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, às 19h – Arena MRV

Premiação da Copa do Brasil 2025:

Oitavas de final: R$ 3.638.250,00

Quartas de final: R$ 4.740.750,00

Semifinais: R$ 9.922.500,00

Vice-campeão: R$ 33.075.000,00

Campeão: R$ 77.175.000,00

Calendário das fases finais: