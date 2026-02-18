Coutinho justifica saída do Vasco para preservar a saúde mental

Coutinho pelo Vasco - Foto: Reprodução I Instagram

Desde que voltou ao Vasco, Philippe Coutinho construiu uma narrativa de muito amor com o clube que o revelou - mas, nesta quarta-feira, 18, ela chegou ao fim. Nas redes sociais, o jogador anunciou seu pedido de rescisão com o clube, justificando a decisão por motivos de saúde mental.

"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto", iniciou o jogador.

Coutinho declarou que voltou ao Vasco por amor ao clube, sentimento que permanece vivo para ele. "Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz", se declarou.

Veio, então, o desabafo: "Em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais".

"Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito", completou.

Partida em que Coutinho foi vaiado contra o Bahia | Foto: Reprodução I Instagram

Coutinho fez referência à ultima partida pelo clube, em que saiu vaiado pela torcida. "A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto", continuou.

"Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", disse.

"Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração... Obrigado por tudo", finalizou.

Desabafo de Coutinho | Foto: Reprodução I Instagram

Pedido de rescisão

Antes da publicação, o staff do jogador já havia comunicado ao presidente Pedrinho o desejo de rescindir o contrato. Coutinho também teria ligado para o técnico Fernando Diniz para informar sua decisão, ao passo que o treinador tentou fazer com que o jogador mudasse de ideia, sem sucesso.

O desgaste entre o time e principalmente entre Coutinho e a torcida já vinham antecipando a decisão há algum tempo. Na última partida em São Januário, contra o Volta Redonda, Coutinho foi vaiado por parte da torcida, em episódio em que Diniz saiu em defesa do atleta publicamente.

Anteriormente, ele também havia sido vaiado na derrota para o Bahia, em que Diniz também o defendeu: "O Coutinho é um presente para o Vasco. É um jogador extremamente diferente".

O clube, inclusive, já discutia a renovação do vínculo do camisa 10, que ia até junho deste ano. De volta ao Vasco desde 2024, após longa trajetória na Europa, Coutinho somou 81 partidas, 17 gols e 7 assistências em sua segunda passagem pelo clube.