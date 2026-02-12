Juba homenageia joia que deixou o Bahia após prever gol contra o Vasco

- Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O gol que garantiu o triunfo do Bahia sobre o Vasco, em São Januário, também carregou um significado fora de campo. Autor do único tento da vitória por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 11, o lateral Luciano Juba dedicou a comemoração ao atacante Tiago, negociado pelo Tricolor nesta janela de transferências com o Orlando City, dos Estados Unidos.

Após balançar as redes em jogada ensaiada com passe de Everton Ribeiro, Juba correu para celebrar fazendo a letra “T” com os braços. A explicação veio instantes depois pelo próprio Tiago, que publicou em seu perfil no Instagram um print de uma conversa entre os dois antes da partida.

Na troca de mensagens, Luciano Juba avisa que marcaria contra o Vasco e promete “lançar o T”.

Confira:

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tiago foi vendido pelo Esquadrão de Aço ao Orlando City, da Major League Soccer (MLS), em uma negociação que pode chegar a seis milhões de dólares (cerca de R$ 33,2 milhões).