Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROMESSA É DÍVIDA

Juba homenageia joia que deixou o Bahia após prever gol contra o Vasco

Lateral-esquerdo marcou o único gol no triunfo contra o Cruzmaltino

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/02/2026 - 0:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Juba homenageia joia que deixou o Bahia após prever gol contra o Vasco
-

O gol que garantiu o triunfo do Bahia sobre o Vasco, em São Januário, também carregou um significado fora de campo. Autor do único tento da vitória por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 11, o lateral Luciano Juba dedicou a comemoração ao atacante Tiago, negociado pelo Tricolor nesta janela de transferências com o Orlando City, dos Estados Unidos.

Após balançar as redes em jogada ensaiada com passe de Everton Ribeiro, Juba correu para celebrar fazendo a letra “T” com os braços. A explicação veio instantes depois pelo próprio Tiago, que publicou em seu perfil no Instagram um print de uma conversa entre os dois antes da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na troca de mensagens, Luciano Juba avisa que marcaria contra o Vasco e promete “lançar o T”.

Confira:

  • Juba homenageia joia que deixou o Bahia após prever gol contra o Vasco
    |
  • Juba homenageia joia que deixou o Bahia após prever gol contra o Vasco
    |
Juba homenageia joia que deixou o Bahia após prever gol contra o Vasco Juba homenageia joia que deixou o Bahia após prever gol contra o Vasco

Leia Também:

Bahia vence Vasco e assume vice-liderança do Brasileirão
Contra o Vasco, zagueiro é substituído com dores e preocupa o Bahia
Bahia perde jogadores importantes para enfrentar o Vasco; veja lista

Tiago foi vendido pelo Esquadrão de Aço ao Orlando City, da Major League Soccer (MLS), em uma negociação que pode chegar a seis milhões de dólares (cerca de R$ 33,2 milhões).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia Luciano Juba Tiago vasco x bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x