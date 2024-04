CPI da Manipulação de Jogos de Futebol segue barrada pelo Centrão | A TARDE

Políticos dos partidos Republicanos e PP seguem segurando a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de jogos de Futebol. Até o momento, não existe uma previsão para a medida, mesmo com a pressão realizada pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), responsável pelo requerimento de abertura do procedimento.

Kajuru quer ser o presidente da comissão, no entanto, a oposição não tem interesse em ceder o controle do colegiado, apontando o senador Magno Malta (PL-ES) como possível presidente, empurrando o autor do requerimento para a relatoria.

Antes de se manifestar sobre o tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) teve que lidar com a pauta da semana, que envolveu os ataques do bilionário Elon Musk contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Pacheco cobrou a Câmara dos Deputados para avançar nos projetos de regulamentação das redes sociais.

O primeiro convocado para a futura CPI da Manipulação de Jogos de Futebol deve ser o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ele afirmou que jogadores de Palmeiras, São Paulo e Fortaleza manipularam resultados de partidas.

Textor se mostrou disponível para entregar as provas que diz ter sobre o caso na CPI. O empresário afirma ter um áudio em que o árbitro cobra propina para manipular uma partida.