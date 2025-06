CR7 e Messi juntos? Jornal inglês aponta possibilidade de astros jogarem juntos

Messi e Cristiano Ronaldo podem ser companheiros de equipe, segundo jornal inglês - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos assuntos mais falado no mundo do futebol nos últimos dias é o destino do atacante Cristiano Ronaldo, já que nesta segunda feira, 26, o craque português fez uma postagem enigmática em suas redes sociais, deixando em aberto se fica ou não em seu atual clube, Al-Nassr da Arábia Saudita.

A postagem dizia "Esse capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Gratidão a todos" foi feita momento após a derrota sofrida para o Al Fateh por 3 a 2, resultado que deixou o clube de Cristiano fora da Liga dos Campeões da Ásia. Com o futuro do “gajo” indefinido, especulações começaram a surgir, com o jornal inglês “The Sun”, supondo alguns clubes que poderiam ser o futuro do atacante.

Quais clubes podem ser a nova casa de Cristiano Ronaldo?

De acordo com a matéria do jornal inglês, alguns times poderiam contar com o craque português até o Super Mundial de Clubes que vai acontecer entre os dias 14 de junho e indo até 13 de julho.

Inter Miami

Dado como um movimento controverso, porém animador, o jornal aponta que há uma possibilidade da dupla Cristiano Ronaldo e Messi acontecer no clube estadunidense. Porém, para que isso aconteça, um dos outros estrangeiros do clube deveria sair, já que a equipe da Flórida já alcançou a quantidade máxima dos mesmos.

Mesmo com esta restrição, a união entre os dois maiores jogadores das últimas décadas não é uma possibilidade impossível. Além de Messi, caso o português levasse seus talentos para Miami, ele se juntaria também com Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Messi e Cristiano podem fazer dupla de ataque em Miami | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Palmeiras

Outro clube citado pelo jornal inglês foi o Palmeiras, que disputará o Super Mundial de Clubes e terá um ponto específico para ser citado. Além do elenco, o clube paulista terá como rival direto em seu grupo o Inter Miami, que como já dito, é a atual equipe de Messi, que foi rival direto de Cristiano Ronaldo nos tempos em que ambos atuavam no futebol espanhol.

O jogador Estêvão, da SE Palmeiras, em partida. | Foto: Divulgação | Cesar Greco/Palmeiras

CF Monterrey

Também classificado para o Super Mundial de Clubes, a equipe mexicana tem um trunfo para tentar abordar Cristiano Ronaldo, já que, além do clube estar em ascensão e possuírem um elenco sólido com atletas que atuaram na liga espanhola, como Lucas Ocampos, Jesus Corona and Sergio Canales, eles também contam com o zagueiro Sérgio Ramos, que foi grande parceiro de CR7 nos tempos de Real Madrid, podendo ser usado para tentar convencer o craque português para ir ao futebol mexicano.

Sergio Ramos e CR7 podem se reencontrar no futebol mexicano | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além dessas equipes, outras foram citadas na matéria, são elas: Chelsea da Inglaterra, Al-Hilal da Arábia Saudita, Wydad Casablanca, do Marrocos e o Real Madrid da Espanha.