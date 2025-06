Craque do City arrisca análise sobre brasileiros e aponta melhor time

Bernardo Silva durante entrevista nos Estados Unidos, país sede do Mundial - Foto: Franck Fife/AFP

Campeão da Liga dos Campeões em 2022/23, o Manchester City inicia sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira, 18, em duelo com o Wydad Casablanca, de Marrocos. Em entrevista coletiva, o português Bernardo Silva, um dos principais jogadores da equipe de Pep Guardiola, enalteceu o futebol brasileiro, que conta com quatro representantes na competição da Fifa.

As equipes brasileiras, os jogadores, são muito fortes tecnicamente. É sempre muito difícil jogar contra as equipes brasileiras. Bernardo Silva - Meia do Man City

O jogador do City arriscou uma análise sobre o futebol nacional, citando o Flamengo como uma equipe que "esteja um pouco por cima". Ele elogiou Botafogo, Palmeiras e especialmente o Fluminense, adversário na decisão do Mundial de 2023.

"Eu acho que, nos últimos anos, o Palmeiras tem sido uma equipe muito competitiva, o Botafogo ganhou a Libertadores ano passado, e, esse ano, o Flamengo esteja um pouco por cima. Qualquer um pode sempre brigar com qualquer time, são sempre equipes difíceis de jogar. E nós, como portugueses, falamos o mesmo idioma e desejamos o melhor", analisou.

"Nós tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense no Mundial, há dois anos, e ficamos impressionados pela forma que eles jogavam. Como era difícil roubar a bola daquela equipe", completou o português.

Bernardo, no entanto, apontou que vê os times europeus em desvantagem nas condições físicas e de preparação na Copa do Mundo. Para ele, ainda estar no decorrer da temporada é algo que faz diferença a favor dos brasileiros.

"Fisicamente, eu acho que as equipes brasileiras estarão um pouco melhor preparadas que nós, pois estão no meio da temporada e nós já no final. E até as condições meteorológicas são bastante parecidas. Eu acho que, nesse torneio, todas as equipes estão bem preparadas taticamente e fisicamente. Um pequeno detalhe vai fazer a diferença, a qualidade do jogador e da organização das equipes também fazem", avaliou.

No Grupo G, além do Wydad Casablanca, o Manchester City vai enfrentar Al Ain e Juventus. Logo mais às 13h desta quarta, a equipe inglesa encara o Wydad Casablanca no Lincoln Financial Field.