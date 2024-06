Crianças entrarão em campo com a seleção feminina na Arena Fonte Nova | A TARDE

Alunos integrantes do Centro de Treinamento de Campeões terão uma experiência marcante nesta quarta-feira, 5, na Arena Fonte Nova, durante o amistoso da seleção brasileira feminina contra a Jamaica. As crianças terão a oportunidade de entrar em campo com as jogadoras brasileiras.

"Viver esse momento será inesquecível para esses alunos, que estão começando no esporte. Oferecer essa oportunidade única trará ainda mais motivação para eles", comentou Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova



O CT de Campeões é um projeto que visa a iniciação esportiva para crianças e adolescentes residentes nas imediações da Arena Fonte Nova. Os jovens na faixa etária de 5 a 16 anos participam de aulas gratuitas de jiu-jítsu, capoeira e boxe. Mulheres acima de 16 anos participam de boxe e defesa pessoal.

Já Flavia Peres, presidente do Instituto Terra Firme, parceira da Arena Fonte Nova no projeto, classificou sobre os efeitos positivos da interação das crianças com nossas jogadoras.

"O contato com um ídolo é sempre emocionante. São experiências assim que o Instituto Terra Firme quer promover para as crianças. Levar os valores do esporte, lazer e alegria é fundamental para o desenvolvimento delas", pontuou.

A Seleção Brasileira Feminina enfrentará a Jamaica nesta terça-feira, dia 4, no último amistoso antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A partida acontecerá às 20h na Arena Fonte Nova, em Salvador. No último sábado, dia 1º, no primeiro jogo desta data FIFA, o Brasil venceu a seleção jamaicana por 4 a 0, com destaque para Marta, que marcou dois gols.

