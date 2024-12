Cristiano Ronaldo prevê Copa do Mundo 'histórica' na Arábia em 2034

Jogador usou as redes sociais para elogiar o país-sede - Foto: Reprodução | Instagram

O jogador Cristiano Ronaldo diz que está animado para a Copa do Mundo de 2034, que será realizada na Arábia Saudita, conforme anunciado após reunião do Conselho da Fifa.

Nas redes sociais, o craque do Al-Nassr projetou que a competição será a "melhor Copa do Mundo da história".

“A Copa do Mundo de 2034 será provavelmente a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Depois do que vi hoje, estou convencido de que será incrível. A infraestrutura, os estádios, as condições para os fãs, os aeroportos e tudo mais, é incrível”, disse Cristiano Ronaldo.

O Congresso da Fifa designou o país como adequado para a competição. 211 membros deram aval para a realização, exceto a Federação Norueguesa, que manifestou ser contrária, mas receberá resposta oficial do presidente Gianni Infantino "em momento oportuno".

Cristiano Ronaldo também enalteceu o país, o qual classificou como “brilhante” e elogiou a população do local.

“O futuro [na Arábia Saudita] é muito brilhante na minha opinião, não apenas para a Copa do Mundo, mas porque todo ano eles sediam grandes eventos aqui… partidas de futebol, boxe. A qualidade do entretenimento é muito alta, o país é inacreditável. Os sauditas são pessoas muito boas. Eles gostam de aprender, o que para mim é muito importante”, completou.

O planejamento é que os jogos sejam realizados em 15 estádios, espalhados por cinco cidades: Riade, Jidá, Khobar, Abha e NEOM (sigla para Novo Futuro, centro econômico-tecnológico que está sendo construído no noroeste do país). 11 dos 15, inclusive, serão construídos ao longo dos próximos dez anos.

As datas ainda não foram divulgadas pela Fifa. O formato, porém, já será igual ao de 2026 e 2030, com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro cada, somando ao todo, 104 partidas. O local da final também ainda não está definido.

Estádios da Copa do Mundo de 2034

King Salman International Stadium - Riade

NEOM Stadium - NEOM

King Abdullah Sports City Stadium - Jidá

King Khalid University Stadium - Abha

Aramco Stadium - Khobar

King Saud University Stadium - Riade