Da desistência ao topo: quem é Caribé, brasileiro finalista do mundial

Guilherme Caribé, promessa da natação brasileira - Foto: Divulgação I CBDA

A grande final do Mundial de natação está prestes a acontecer em Singapura - e um brasileiro, baiano e soteropolitano está entre os finalistas. Guilherme Caribé nadou a semifinal dos 100m livre em apenas 47s64, chegou em oitavo e se garantiu na disputa desta quinta, 31, recebendo a chance de se consagrar como campeão mundial.

A fase de sucesso na carreira guarda por trás uma história incrível do novo grande nome da natação brasileira. Desde o berço, Caribé vive o mundo das águas, filho de um ex-atleta de natação. Matheus Rodrigues, pai do nadador, chegou a competir nadando, até se tornar professor do esporte.

Com apenas dois anos de idade, o pai de Caribé já o havia colocado na natação. Cinco anos depois, o pequeno passou a ser treinado pelo antigo treinador do pai, Rafael Spínola, e seguiu treinando ao longo de toda a infância. Foi apenas aos 14 anos, já na adolescência, que a relação entre Caribé e a água ficou estremecida - o jovem que não vinha vencendo competições decidiu desistir de nadar.

"As pessoas tinham colocado uma certa pressão em cima de mim, por conta de ser uma revelação ainda nova. Eu realmente não conseguia dar esse resultado que o pessoal esperava, acabou sendo uma frustração para mim. Tipo: 'Cansei de perder'. Aí parei. Serviu para eu perceber que realmente precisava da natação para viver, precisava nadar”, contou ao Globo Esporte.

Retorno às águas

Não durou muito - apenas um ano bastou para que ele voltasse às piscinas, competindo pelo Clube dos Empregados da Petrobrás de Salvador. Voltando com todo o gás, venceu os 100m em todas as categorias que disputou a partir do ano seguinte, começando a vencer mais 50m a partir dos 17 anos e conquistando o recorde sul-americano no Juvenil B em 2021, aos 18.

Assim, o menino começou a despontar para o país, chegando ao Troféu Júlio de Lamare. Foi nessa competição em que o Brasil inteiro descobriu o nadador absurdamente rápido que tinha, quando fez 50m em 22 segundos e 100m em menos de 48 segundos, tempo competitivo em provas de Olimpíadas. Na última até então, Tóquio 2020, ele teria ficado em quinto lugar, começando a deslumbrar o país.

Guilherme Caribé, promessa da natação brasileira | Foto: Divulgação I CBDA

Ele nunca mais parou. Se mudou para os Estados Unidos, começou a nadar pela Universidade do Tennessee e assinou com o Flamengo para quando estivesse em solo brasileiro. "Ver pessoas com novos olhares, com foco Olímpico, com os mesmos objetivos que eu. Me adaptei muito bem ao método de treinos. A mudança foi sensacional e hoje a gente colhe os resultados desse período que eu passei lá treinando", contou ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em 2022.

Na universidade, Caribé cursava Comunicação, enquanto se dedicava com afinco à natação. “Na Bahia, eu tinha treinos mais longos, fazia muita série grande e puxava meu ritmo. Aqui é totalmente diferente, os treinos são mais curtos e intensos. É divertido para o pessoal da velocidade, treinando com gente do lado. As pessoas me empolgam e eu empolgo o pessoal, então fica essa competição no treino”, comentou.

Brasileiro no Brasil

Foi somente em 2023 que Caribé voltou ao Brasil, chegando direto no Brasileiro Absoluto de Natação - e não faltou medalha. Ouro nos 100m, prata nos 50m e o sonho dos Jogos Pan-Americanos cada vez mais próximo. No mesmo ano, chegou ao Pan, subindo ao pódio quatro vezes, com três ouros e uma prata.

Aos 20 anos, Caribé foi campeão sozinho nos 100m, com a equipe brasileira nos 4x100m livre masculino e no misto, e prata nos 4x100 medley masculino por time. Pouco tempo depois, começou a chamar ainda mais atenção por quebrar o recorde de 16 anos de César Cielo nas 100 jardas livres, fazendo cada vez mais seu nome no mundo da natação.

Primeiras Olimpíadas

Assim, começou a mudança para treinos de piscina longa, já mirando nas tão sonhadas Olimpíadas em 2024. Na seletiva, chegou em primeiro nos 50m, e reafirmou a vaga que já era garantida na Seleção Brasileira. Chegando a Paris, a expectativa brasileira recaiu sobre Guilherme, sucessor de nomes gigantes no esporte.

Em Roma 1960, bronze com Manoel dos Santos. Nos anos 1990, destaques com Gustavo Borges e Fernando Scherer e o ouro histórico de César Cielo. Em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, Bruno Fratus buscou mais um bronze e, em 2024, chegou Caribé.

Guilherme Caribé, promessa da natação brasileira | Foto: Divulgação I CBDA

“Como nadador, todos os atletas têm como maior sonho o ouro Olímpico. A gente tem só o do Cielo, então quero buscar mais um. Não só mais um. Pretendo buscar mais alguns para a gente", contou ao site dos Jogos Olímpicos. Chegando em Paris, não teve medalha, mas Guilherme sem dúvidas conseguiu algumas performances animadoras para o futuro da natação brasileira.

Futuro campeão mundial

Agora, mais um capítulo é escrito na história de Caribé, dessa vez no Mundial. Terminando em oitavo nos 50m borboleta, o atleta segue para a final dos 100m livre e 50m livre, se tornando o único brasileiro a chegar em uma prova do Mundial neste ano. Em outras etapas, Mafê Costa, Gabi Roncatto, Letícia Romão, Guilherme Bassetto e Stephanie Balduccini tentaram, mas não conseguiram levar o Brasil a uma final.

"Semifinal bem forte. Consegui ajustar bastante coisa da manhã para a tarde. Agora, é ajustar para a final. Me deixa bem feliz saber que eu nadei no top 8, me deixa bem motivado. Vai ser bem divertido amanhã", afirmou Caribé.